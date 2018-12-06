啟動淡蘭北路之旅 蕭青陽操刀設計古道識別系統

2018年12月06日 16:48 中時 譚宇哲

淡蘭山徑石柱。（新北市觀光局提供）

淡蘭北路今年底全線修築完成，新北市觀光局與網路平台「健行筆記」合作，設置淡蘭古道主題網站，提供民眾便利搜尋遊憩資訊、登山指南等資訊，更邀請設計大師蕭青陽親自操刀淡蘭古道識別系統，讓遊客可下載GPX、KMZ等數位軌跡檔，運用離線地圖進行路徑導引，依循識別完成淡蘭之旅。

新北市觀光局指出，淡蘭古道是清代淡水廳到噶瑪蘭廳（現今台北到宜蘭）的主要交通路線，可分為北（官道）、中（民道）、南（茶道）三路，橫跨現今北北基宜四個行政區。

新北市府依循著歷史文獻所記載的路徑，以保存原有古道路段為主，剔除已佚失的古徑及已開發的主要公路或產業道路，定出適合遊憩的淡蘭古道北、中、南旅遊路網，讓遊客可自由規畫半日、一日及多日的山徑健行旅遊，讓民眾不用出國，也可以走在國際級的長距離百年山徑上。

淡蘭古道識別系統由設計大師蕭青陽親自操刀，以守護淡蘭古道俯拾即是的珍稀古老蕨類植物雙扇蕨作為設計標誌，蕭青陽表示，選擇雙扇蕨作為淡蘭古道網識別系統，格外具有地球古老生命的意涵，LOGO設計耗時超過半年之久，從50多款意象提案中，在力求完美之下終於落實於古道上。

觀光局表示，結合2018登山旅遊節，特別推出淡蘭北路系列套裝遊程，包含「燦光寮古道一日遊」、「金字碑古道一日遊」、「長距離步道二日遊先導團」，凡參加淡蘭古道北路行程，即享推廣優惠價，北路套裝遊程自12月7日下午2點開放報名，詳情可上新北市觀光局網站查詢。

(中時 )