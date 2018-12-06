容祖兒吃沙、吐沙喊感恩 被風狂打成瘋子

容祖兒為新歌MV前往桃園觀音海邊拍攝。（英皇娛樂提供）

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容祖兒為新歌MV前往桃園觀音海邊拍攝。（英皇娛樂提供）
容祖兒為新歌MV前往桃園觀音海邊拍攝。（英皇娛樂提供）
容祖兒為新歌MV前往桃園觀音海邊拍攝。（英皇娛樂提供）
容祖兒為新歌MV前往桃園觀音海邊拍攝。（英皇娛樂提供）

容祖兒日前為新歌〈答案之書〉MV前往桃園觀音海邊，在有「台版撒哈拉」之稱的草漯沙丘拍攝，鏡頭上氣質高雅、化身繆思女神的她，這回出外景吃盡苦頭，除了上山下海，還在狂風中嘴裡不停吃沙、腳裡不斷進沙，讓她三不五時就得停下來吐沙，但她不以為意，氣定神閒拍了長達24小時，笑說：「最近飛來台灣沒日沒夜做宣傳，難得因為拍MV出外景，是帶我出來郊遊，感恩都來不及！」

容祖兒在MV中詮釋「說書人」，導演特別邀請到老中青3位硬底子女演員演出，分別是以《醉生夢死》榮獲「金馬52」最佳女配角的呂雪鳳、以《青苔》拿下「金鐘53」迷你劇集及電視電影最佳新演員獎的盧以恩，還有潛力新銳影星吳子霏，陣容堅強！由於草漯沙丘日夜溫差大、靠近海邊風速驚人，拍攝時祖兒吃盡苦頭，苦笑說：「被風打了一天，我快變成瘋子了。」她爬上沙丘、走入海中，時而盪鞦韆，時而躺在曠野中的雙人床上，畫面唯美。

MV開頭，出現手寫字體寫道「在時間裡找答案 又或者 時間本是答案」，容祖兒表示：「人獨自來到世上、也獨自的離開，終其一生有想不透的答案，但其實，答案或許沒那麼重要，就交給時間，而怎麼在自己的路上精彩的走一回，就是我想表達的重點。」她近期馬不停蹄展開校園巡迴唱談會，包括上海交通大學、四川藝術學院及廣州華南理工大學等，最後將於11日在北京清華大學壓軸。

(中時 )

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