原民語言測驗2萬餘人8日報考 最小考生僅6歲

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今年度「原住民族語言能力認證測驗」共有24053名考生，將於12月8日分別在全國（含外島）16個考區、50所試區學校應試。原住民族委員會提醒表示，今年報名人數堪為歷年來報名人數之最；據試務單位統計，本次報名認證測驗年紀最小為6歲，年紀最長為76歲。

原民會指出，本次認證測驗級別為初級、中級、中高級、高級及優級，國小學生報考人數再創新高計4723人報名。認證測驗主要測試族語「聽、說、讀、寫」之能力，不同測驗級別測驗方式不相同，請考生詳細閱覽本年度認證測驗之簡章及測驗專屬網站（https://exam.sce.ntnu.edu.tw/abst/）測驗流程介紹預行準備。

原民會主委夷將．拔路兒 Icyang．Parod，周六將至試區學校之一的台灣師範大學視察，除對試區試務人員表達感謝之意，並向現場考生及陪同家長、老師打氣，預祝所有考生都能順利通過認證。

原民會提醒，考生於測驗當日務必攜帶帶准考證、貼有照片並附帶身分證字號身分證件正本（如國民身分證、健保IC、卡或學生證／在學證明／學校造具清冊等），報考中高級、高級、優級考生，請攜帶2B 黑色鉛筆、橡皮擦到場，並準時應試。非測驗必需用品，以及3C 電子通訊設備及其他具有攝影、錄音、記憶、發聲等功能或有礙試場安寧、妨害測驗公平各類器材、物品，請務必關閉電源，並不得攜至入座或發出任何聲響（含振動聲）。

各考場平面圖可於12月7日後至測驗專屬網站（https://exam.sce.ntnu.edu.tw/abst/）查詢，並於明天下午5時之後公布於各試區大門口。

(中時 )

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