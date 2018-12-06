廣告商控招商綁標 機場公司：不實指控

針對廣告公司指控招標不公，機場公司6日表示，航廈廣告新標案著重廣告內容創新多元，並非圖利特定廠商，2名旅客行經一航廈入境長廊的廣告燈箱。（范揚光攝）

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桃園機場廣告招商截標前夕，1家廣告公司6日登報指控，機場公司涉嫌綁標，並有圖利特定廠商之嫌，對此機場公司出面駁斥，新標案精神是鼓勵廠商創新，絕非設立門檻限制資格。

該廣告公司質疑，此次桃機廣告招標突然捨棄過去做法，改為第一、第二航廈廣告經營合併招標，並延遲招標公告時間，使得業者措手不及，且此案改採最有利標而非價格標，根本是為特定廠商量身訂做，內情並不單純。

機場公司副總經理洪玉芬表示，過去招商案內容僅限於傳統廣告燈箱，且面積固定，因此一直採用價格競標方式。但是為了讓廣告媒介更加多元化，此次標案除了固定的燈箱面積，廠商還可以增設廣告，因此桃機在本次收入性招商案中，採用最有利標評選。

對於廣告公司指責延遲招標公告時間，洪玉芬澄清，以往廣告招商是兩航廈個別執行，因此期限也不同，為了提升管理效率，機場公司決定此次招商將兩航廈合併招標，為此第二航廈廣告也依約展延3個月，讓兩航廈廣告案都在2018年12月31日到期，一切合法。

機場公司聲明，此次廣告評選標案已於11月13日上網公告，預計12月11日截標，歡迎符合投標資格廠商參與。此外，廣告公司的不實指控已損及機場公司聲譽，日後不排除提告以正視聽。

(中時 )

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