反覆胃痛、解黑便 30歲粉領族竟是罹胃癌

亞大醫院肝膽胃腸科主治醫師許樹湖指出，李姓粉領族的腫瘤已出現局部擴散。（林欣儀攝）

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胃痛不可輕忽！年僅30歲的李姓粉領族長期有胃痛、解黑便情況，她不以為意、只買胃藥服用緩解，日前到醫院接受胃鏡檢查，發現有2公分胃潰瘍症狀，切片檢查確診為分化不良胃癌，所幸經腹腔鏡半胃手術切除、配合淋巴廓清與輔助性化療，終於揮別胃痛。

胃癌的發生原因很多，亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師許樹湖指出，包括遺傳、幽門螺旋桿菌、喜食燒烤醃漬類食物、惡性貧血及慢性萎縮性胃炎等都是危險因子。若位置淺層、分化良好的胃癌，透過胃黏膜下腫瘤切除術即可治療。

特別的是，李女沒有胃癌家族史、也未感染幽門螺旋桿菌，但長期胃痛、解黑便的情況讓她隱隱覺得不對，檢查才知罹患胃癌且已局部擴散到淋巴結，許樹胡說，因李女害怕留疤，決定施行3D腹腔鏡執行半胃切除加淋巴廓清，術後身上只有3個小傷口，可清除腫瘤並保留胃功能、降低復發。

許樹湖表示，位居十大癌症死因第7名的胃癌好發於50至60歲中年人，且男性罹患機率較女性多，近年來更有年輕化趨勢，若民眾感覺噁心、上腹痛或脹氣、貧血、解黑便等情況，應儘速就醫檢查。

許樹湖強調，胃潰瘍症狀與胃癌很相似，但兩者在病理、治療方式都不一樣，若接受胃潰瘍藥物治療4周以上症狀無改善，推測有可能為惡性腫瘤，應進一步治療。

(中時 )

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