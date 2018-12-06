1個半月3起工安意外 台中發電廠列高風險稽查對象

台中火力發電廠又傳工安意外，黃姓工人在2號機組空氣靜電集塵器內部作業時遭15公斤重極板砸死。（林欣儀攝）

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台中火力發電廠又傳工安意外！一名黃姓外包商工人進行2號機組空氣靜電集塵器極板裝設作業時，疑因誤將吊掛機具掛在釘於牆上的簡易式階梯上，使得重達15公斤的極板從20公尺高處掉落、砸死自己。職安中心事發後要求停工，並將中火列為高風險對象，將每周安檢。

意外發生的廠房內，牆面上原本從上到下一整排鋼筋式階梯，最下方的梯子不見了、只留下2個小洞。台電指出，配合空汙改善進程，黃姓工人5日下午負責施作2號機組空汙改善相關作業，當時他正準備將極板安裝到空氣靜電集塵器廠房，並以吊掛機具欲吊起極板。

台電表示，依作業流程，黃男應將吊掛重物的2個手拉式吊掛器具勾掛在可承受重力的2條強力纖維索上，但從現場掉在地上的極板與斷裂的階梯等物品，推測黃男可能誤將勾子掛到階梯上，導致階梯無法承受重力斷裂、極板滑落，才砸死下方的黃男。

台電台中電廠工安意外頻傳，10月底至今接連發生2名工人進行水下作業溺斃、工人清洗熱器設施被捲入機器內夾死，現在又有工人遭極板砸死，勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心主任朱金龍指出，事發後除立即要求台電停工、處以45萬元罰鍰，也將中火列為高風險對象，未來將周周進行工程安全檢查。

(中時 )

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