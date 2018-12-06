內政部修總統副總統選舉罷免法 增境外勢力干擾條款

2018年12月06日 16:51 中時 張理國

內政部部務會報今天通過《總統副總統選舉罷免法》部分條文修正草案。除刪除罷免不得宣傳規定，為防杜假訊息及境外勢力影響選舉，也增列違反國安法、國家機密保護法、情工法判刑確定者不得參選；大眾傳播媒體不得接受外、陸、港、澳人士及團體委託刊播廣告，違反者將處新台幣20萬至1000萬元，或該廣告費2倍以下罰鍰。

內政部表示，這次的修法重點之一，是要健全總統副總統選舉之作業規範，因此明定政黨於最近一次區域、全國不分區及原住民立委選舉得票率達百分之五以上均可推薦總統、副總統候選人、中央選舉委員會應建置電子系統，提供候選人以連署方式登記為總統、副總統候選人，同時配套刪除罷免不得宣傳規定，將本法與公職人員選舉罷免法歧異規定修正為一致。

同時有鑑於曾受境外敵對勢力指示之人，進行刺探、蒐集、洩漏國家機密，或發展組織等行為，嚴重影響國家安全及侵害國家法益，為防止犯罪判刑確定者，繼續藉著選舉取得候選人身分，因此草案增列違反國家安全法、國家機密保護法及國家情報工作法相關規定，經判刑確定者，不得登記為候選人之規定。

內政部指出，在落實身心障礙者權利公約規範精神方面，草案係參酌公職人員選舉罷免法之修法方向，將輔助身心障礙選舉人投票之人修正為家屬或陪同之人；另為營造友善投票環境，增列選舉人照顧之6歲以下兒童得進入投票所之規定。至於賦予受監護宣告者選舉權，內政部表示經邀集相關機關及團體召開座談會，考量選舉權為憲法保障之參政權，監護宣告制度則涉及財產、契約等私法關係之處分與管理，兩者規範目的不同，因此刪除受監護宣告無選舉權之規定。

內政部進一步表示，在防杜假訊息及境外勢力影響選舉規範部分，這次修法特別參酌美國「誠實廣告法草案」（Honest Ads Act）規範，定明大眾傳播媒體刊播競選或罷免廣告，除現行應載明刊播者姓名外，對於出資者及其相關資訊亦應一併公開，應遵行事項則授權中央選舉委員會訂定辦法，以使競選或罷免廣告資訊更透明。另為遏止外國勢力介入我國選舉、罷免活動，也增列大眾傳播媒體不得接受外、陸、港、澳人士及團體委託刊播廣告，違反者將處新台幣20萬至1,000萬元，或該廣告費2倍以下罰鍰。

最後，內政部強調，「總統副總統選舉罷免法」部分條文修正草案，對於完備選舉罷免作業規範，以及維護選舉、罷免活動公正及公平性，具有正面積極作用，如能順利完成修法，最快下（第15）任總統、副總統選舉就能適用修正後的條文。

(中時 )