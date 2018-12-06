得來速始祖！卡車司機介紹國道「圍牆便當」網友憶當年

2018年12月06日 16:43 中時電子報 林郁庭

西螺服務區 帶你去吃圍牆便當（影/大車蒟蒻YouTube）

卡車司機也能當網紅！有網友在PTT分享一名大車司機YouTuber「大車蒟蒻」，這名司機帶大家到雲林西螺服務區，去吃神秘的「圍牆便當」，不少網友意外被不一樣題材的影片吸引，紛紛留言看了簡直回憶童年，「好狂喔！這根本就像當兵小蜜蜂」。

原PO在PTT發問，「卡車司機型的youtuber有搞頭嗎?」因為他最近看到YouTube上有位司機的影片很有趣，「大概就是介紹一些卡車司機的日常、或是在哪個休息站可以買到便宜便當」，原PO稱讚他看完影片後，覺得「一般沒在跑車的人來說，其實還滿新鮮的」。

這則「大車蒟蒻」介紹的影片，介紹大車司機喜歡到雲林西螺服務區的「圍牆便當」，買方便又便宜的便當，他也在影片介紹中寫道：「最懷念以前約1990年還有筍仔湯，聽更老的司機說以前在戰備跑道就賣起來了」。

影片一出，吸引許多人驚訝回「難怪我之前去做市場調查，覺得奇怪：怎麼司機都去圍牆拿便當...」、「圍牆便當俗擱大碗，這便當才60菜色也很好耶」、「這真的是出車必吃的」、「真的是垂降便當XD」、「果然是老司機才懂得門道」。也有一群人集體回憶，「好狂喔！這根本就像當兵小蜜蜂」、「想起以前當兵集體跑到圍牆邊買早點的回憶了」、「各位勞工朋友辛苦了」、「以前小學也有這種類似的幅立社」、「裡面的鹹魚超下飯」。

(中時電子報)