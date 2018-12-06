崗山之眼園區白天施工 夜間開放賞夜景

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為使民眾107年的春節前，在岡山地區能夠增加一處旅遊景點，崗山之眼決定於107年2月14日農曆年前開園，迄今營運一年已有77萬人次參觀。另針對外界對崗山之眼園區開放不到一年就休園的質疑，觀光局說明這次施工是為了提升園區 服務功能，搶先在非雨季期間，將原本狹窄沒辦法會車的產業道路排水溝加蓋，增加道路寬度，同時擴充園區排水功能，以因應極端氣候的瞬間強降雨現象。施工時間以白天為主，夜間還是開放民眾在園區平台賞夜景，預計明年農曆大年初一即可全面開放，提供嶄新的服務環境。

局長曾姿雯說明，本次崗山之眼休園係為提升園區遊憩品質，擴充部分設施，包含通往園區道路旁水溝加蓋及擴大園區排水設施。因目前通往園區大莊路二巷 現有道路窄小，接駁車與共乘計程車上下會車不易，故道路旁排水溝加蓋可增加車道寬度，以利車輛雙向會車。另外今(107)年6月及8月豪大雨所造成短時間強降雨，已超過正常之設計容量，本次也針對園區各平台及邊坡擴充排水設施。

觀光局說明，為避免雨季對工程造成影響，故以旱季(11月至3月)期間進場施作，配合108年春節連假，故於107年12月3日起施工，觀光局將全力趕工，在明年農曆年前完工恢復開園。

園區白天(8時至18時)施工並維持交通管制措施，除工作車輛及持通行證可進入外，其餘車輛禁止進入。每日18時後仍開放民眾前往崗山之眼園區第四平 台賞夜景、喝咖啡，觀光局呼籲開車上下山之民眾減速行駛，並依指定地點(第一 平台斜對面停車場)停車。

(中時 )

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