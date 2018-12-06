老蕭六度領軍KKBOX 于文文登「台」獻聲

2018年12月06日 16:52 中時 尤嬿妮

SUPER JUNIOR將於本屆KKBOX風雲榜演出。（KKBOX提供）

莫文蔚將於本屆KKBOX風雲榜演出。（KKBOX提供）

周興哲將於本屆KKBOX風雲榜演出。（KKBOX提供）

于文文將於本屆KKBOX風雲榜演出。（KKBOX提供）

第14屆KKBOX風雲榜將於明年1月26日在台北小巨蛋舉行，今公布首波表演卡司，將由蕭敬騰（老蕭）、莫文蔚及韓星SUPER JUNIOR領軍，加上周興哲、于文文、熊仔及樂團茄子蛋於當天帶來精彩演出；六度登上風雲榜舞台的老蕭，睽違四年的第六專輯《欲望反光》，一推出成績亮眼，名列各大排行榜榜首；而日前疑遭金馬獎「中國一個都不能少」兩岸議題波及，全面取消台灣宣傳活動的大陸歌手于文文，將於KKBOX典禮獻唱，台灣歌迷有機會聽到她爆紅歌曲〈體面〉。

特別的是，KKBOX今年破天荒誕生首位非華語的年度風雲歌手SUPER JUNIOR，成為風雲榜首位於典禮領獎並表演的海外歌手；SUPER JUNIOR今年四月初剛在台北小巨蛋連開兩場演唱會，隨後推出第八張專輯《REPLAY》，在台灣歌迷大力支持下，該專輯收錄曲全數攻佔韓語新歌週榜，創造前15名都是SUPER JUNIOR的驚人成績。

此外，兩度獲金曲獎最佳女歌手的莫文蔚，近日正如火如荼展開巡演，明年登上KKBOX開唱前，她將於本月22日四度站上台北小巨蛋；她繼去年的《不散，不見》專輯，她今年再推出《我們在中場相遇》，其中〈慢慢喜歡你〉3月上架後，空降KKBOX「華語新歌週榜」第一名，4周冠軍寶座坐好坐滿。第14屆KKBOX風雲榜索票活動11日開跑，詳情可上風雲榜頒獎典禮網站查詢。

(中時 )