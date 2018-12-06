防制假訊息危害 內政部修正《社會秩序維護法》

2018年12月06日 17:18 中時 張理國

假訊息不僅對國安、社會治安造成影響，甚至可能危害個人生命，因此必須加以相當程度的管制，內政部今天部務會報通過《社會秩序維護法》部分條文修正草案，主要賦予假訊息明確定義外，也針對散布不實之事使公眾產生畏懼，訂定相關罰則，以杜絕假訊息氾濫，還給國人獲取正確訊息之權利。修正草案將陳報行政院審查後，儘速送請立法院審議。

內政部表示，為杜絕假訊息氾濫，參考目前在立法院審議之數位通訊傳播法(草案)，修正社會秩序維護法等相關條文，相關重點包括:

一、刪除現行社維法第63條第1項第5款規定：「散佈謠言，足以影響公共之安寧者。」要件過於抽象不明確，造成認事用法之困難，故參據行政院假訊息定義(故意虛假危害3要素)及法院裁判見解通說，增訂社維法第63條之1，同時刪除本條款規定。

二、增訂社維法第63條之1，針對經舉報意圖影響公共秩序，散布傳播明知為不實之事，足以使公眾產生畏懼或恐慌者，始予以處罰。

三、修正現行社維法第19條第1項第4款規定，增訂「但本法令有特別規定者，不在此限。」以避免分則處罰條款抵觸總則規定。

內政部強調，假訊息的氾濫對社會互信、政府公權力的執行，甚至對民主機制造成傷害與衝擊，已成為歐美等民主國家嚴陣以待的問題。因此，將持續與NCC、法務部或是國安單位協調及整合各方意見，並參考國際各民主國家的經驗，確保衡平言論自由及安全，給與社會大眾乾淨的媒體環境。

(中時 )