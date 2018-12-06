全聯泡麵博覽會 買1送1、8折起

2018年12月06日 16:52 中時 郭家崴

韓國SAMYANG火辣雞肉風味鐵板炒麵，每包42元，任2包75元。（全聯提供）

太和殿麻辣拌麵，155g、79元，卡友贈120點。（全聯提供）

小蒙牛有面子乾拌麵－有胡麻醬／有蔥椒麻，1袋4入212元，買1送1。（全聯提供）

阿舍食堂－阿舍意麵（辣味寬版）95g x 4入，單組89元，第2件5折。（全聯提供）

全聯明（7日）起至20日「泡麵博覽會」推出暖冬促銷，70支泡麵涵蓋台、日、韓、馬、泰、印等，全聯價8折起，指定品項享買1送1，人氣商品包括經典風味的味丹御品蔥燒牛肉麵/豬肉麵3入99元；快煮方便、非油炸的阿舍食堂－阿舍意麵4入89元、第2件5折；休閒零嘴明星商品Enaak韓式小雞麵1袋39元、第2件5折，預計可帶動相關商品業績增逾2成。

全聯1年可賣出1億包泡麵，銷量年年成長，去年業績較前年增近1成，尤以中元節、泡麵博覽會檔期及過年期間最熱賣，去年前5名為科學麵、統一肉燥風味（包麵）、印尼炒麵、統一肉燥風味大號、來一客－鮮蝦魚板風味，皆有百萬包以上的銷量，可見經典品牌及口味、價格平實最受台灣消費者青睞。

近年的黑馬快煮麵業績成長亮眼，去年較前年成長兩位數，全聯認為不少人對於麵體口感及健康的要求愈來愈高，喜愛搭配不同食材煮出自己的口味，更帶動快煮麵買氣。這次檔期有4款名店快煮麵新品，包括小蒙牛有面子乾拌麵－有胡麻醬/有蔥椒麻1袋4入212元、買1送1；初心亭一起伴麵－牛汁原味/牛汁辣味1袋5入210元、買1送1；太和殿麻辣拌麵155g、79元，卡友贈120點。

其他，還有各國的特色泡麵，皆為今年引進的新品，包含韓國的paldo男子麵、世界排名第2辣的韓國SAMYANG火辣雞肉風味鐵板炒麵；印尼的營多珍饌系列印尼極品炒麵原味/蒜香，採用天然香料製成的辛香甜醬油包，南洋風味十足。

(中時 )