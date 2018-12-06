台中立委補選、正副議長人選 盧秀燕：尊重不干預

台中市新任市長盧秀燕（中）表示，對立委補選及市議會正副議長人馬，都不介入、不干預。（陳淑芬攝）

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台中市長當選人盧秀燕的立委遺缺，即將進行補選，藍、綠陣營表態參選者眾多，國民黨籍盧秀燕的支持動向備受矚目。盧秀燕6日表示，她保證沒有指定接班人選，也不會介入，完全尊重黨部作業，未來，也不會假公濟私，利用市府資源輔選，要建立良好典範；至於台中市議會正副議長人馬，她也不會干預。

台中市立委第5選舉區即將進行補選，盧秀燕在人事發布記者會回覆媒體表示，目前藍、綠陣營都很多人表示高度意願。她強調，在國民黨初選階段絕對尊重、不會干涉、不會介入，她沒有指定接班人選，只是剛好是她的原選區，她將完全尊重黨部作業。

盧秀燕說，她具有國民黨員身分，選任3名副市長並沒有考慮黨籍問題，除同事國民黨的楊瓊瓔外，其他人黨籍問題，她並不瞭解。她目前就專心治理市政，等國民黨提名人選產生後，她絕對不能假公濟私，濫用國家資源，也不會利用市府資源輔選，要建立良好的典範 。

至於台中市議會正副議長人馬，盧秀燕說，如果真的要實踐民主政治，台中市政府對台中市議會人事不能干涉，這是市議會自治。所以，她不會干預，並高度尊重，她本身是民意代表出身，民意機關有自己的地位、位階，不應該成為政府的附庸，更不應該成為政府的橡皮圖章，她絕對不能夠、也不會干涉。

(中時 )

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