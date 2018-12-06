防制通報散布災害相關假訊息 內政部修法納刑責

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為穩定民心，防制通報或散布災害相關假訊息，內政部今日部務會報通過「災害防救法」第41條修正草案，明定針對通報災害之不實資訊，或以任何方式散布，足生損害於公眾或他人，或有危害安全之虞，甚至因而致人員傷亡情形，最高可處無期徒刑或5年以上有期徒刑、拘役或科新台幣1百萬元以下罰金。

內政部表示，考量不實資訊之流竄已嚴重影響國人社交生活及社會安寧，而現今資訊流通的速度極快，不實資訊所產生之影響亦隨傳播速度等比層升。追本溯源，為阻絕不實資訊大量進入傳播市場進而造成無可回復之損害，對於明知資訊不實仍執意通報或散布者，即有立法處罰之必要，避免致生公共安全之危害。

由於重大災難是否發生或是否有發生之虞等資訊之正確性，影響民眾生活及公共安全甚鉅，若有針對災難之不實資訊為通報或以任何方式散布，皆會造成民眾大規模的恐慌並危害公共安全，故內政部擬具災害防救法第41條修正草案。

這次修法增訂明知為有關災害之不實資訊而為通報者，科新台幣30萬以上，50萬元以下罰金。另散布有關災害之不實資訊，足生損害於公眾或他人，或有危害安全之虞者，處3年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1百萬元以下罰金，若因而致人員傷亡者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑。

內政部指出，「災害防救法」第41條修正草案，將陳報行政院審查後，儘速送請立法院審議。

(中時 )

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