內政部提醒地方依限送審直轄市、縣市國土計畫

友善列印
中時

內政部下午部務會報由營建署報告「直轄市、縣市國土計畫」辦理情形，部長徐國勇表示，依據「國土計畫法」規定，各直轄市、縣市國土計畫應於109年4月30日前公告實施，並於111年4月30日前公告各地方國土功能分區圖，請營建署持續輔導地方共同推動相關規劃作業，並提醒直轄市、縣市政府依規定期程擬定計畫，送內政部審議，讓計畫如期上路，促進國土永續發展。

內政部表示，「全國國土計畫」是整體性、政策性與目標性的計畫，已於今(107)年4月30日公告實施，作為直轄市、縣（市）擬定國土計畫的指導原則，而直轄市、縣（市）國土計畫才是落實空間的實質規劃作業，目前正由直轄市、縣（市）政府展開縣市國土計畫與國土功能分區的擬定及劃設作業，地方政府多已完成期中審查作業，尚符合預定進度。

內政部指出，為協助直轄市、縣（市）政府共同辦理國土計畫及辦理國土功能分區劃設作業，已分別於去(106)年3月及今年8月核定補助地方辦理直轄市、縣（市）國土計畫及國土功能分區規劃作業，並成立輔導團，以充分交流討論，且研擬規劃作業手冊，提供直轄市、縣（市）政府作為規劃的參考。

為掌握直轄市、縣（市）政府擬定國土計畫規劃作業，內政部營建署於今年9月至12月間，更陸續召開直轄市、縣(市)國土計畫規劃研商會議，討論重要規劃議題，以加速完成各直轄市、縣（市）國土計畫（草案）。為使後續直轄市、縣（市）國土計畫審議作業順利進行，內政部預定分3批次辦理審議作業：

一、第1批：新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市，應於108年4月30日前送內政部審議。

二、第2批：基隆市、新竹市、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣及南投縣，應於108年7月31日前送內政部審議。

三、第3批：雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣及澎湖縣，應於108年10月31日前送內政部審議。

內政部提醒，請地方政府務必依期程送審，以使直轄市、縣（市）國土計畫如期於109年4月30日前公告實施。

(中時 )

防制通報散布災害相關假訊息 內… 黃建嘉回鍋屏縣府 強調為辦好燈…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。