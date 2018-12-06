內政部提醒地方依限送審直轄市、縣市國土計畫

2018年12月06日 17:08 中時 張理國

內政部下午部務會報由營建署報告「直轄市、縣市國土計畫」辦理情形，部長徐國勇表示，依據「國土計畫法」規定，各直轄市、縣市國土計畫應於109年4月30日前公告實施，並於111年4月30日前公告各地方國土功能分區圖，請營建署持續輔導地方共同推動相關規劃作業，並提醒直轄市、縣市政府依規定期程擬定計畫，送內政部審議，讓計畫如期上路，促進國土永續發展。

內政部表示，「全國國土計畫」是整體性、政策性與目標性的計畫，已於今(107)年4月30日公告實施，作為直轄市、縣（市）擬定國土計畫的指導原則，而直轄市、縣（市）國土計畫才是落實空間的實質規劃作業，目前正由直轄市、縣（市）政府展開縣市國土計畫與國土功能分區的擬定及劃設作業，地方政府多已完成期中審查作業，尚符合預定進度。

內政部指出，為協助直轄市、縣（市）政府共同辦理國土計畫及辦理國土功能分區劃設作業，已分別於去(106)年3月及今年8月核定補助地方辦理直轄市、縣（市）國土計畫及國土功能分區規劃作業，並成立輔導團，以充分交流討論，且研擬規劃作業手冊，提供直轄市、縣（市）政府作為規劃的參考。

為掌握直轄市、縣（市）政府擬定國土計畫規劃作業，內政部營建署於今年9月至12月間，更陸續召開直轄市、縣(市)國土計畫規劃研商會議，討論重要規劃議題，以加速完成各直轄市、縣（市）國土計畫（草案）。為使後續直轄市、縣（市）國土計畫審議作業順利進行，內政部預定分3批次辦理審議作業：

一、第1批：新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市，應於108年4月30日前送內政部審議。

二、第2批：基隆市、新竹市、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣及南投縣，應於108年7月31日前送內政部審議。

三、第3批：雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣及澎湖縣，應於108年10月31日前送內政部審議。

內政部提醒，請地方政府務必依期程送審，以使直轄市、縣（市）國土計畫如期於109年4月30日前公告實施。

(中時 )