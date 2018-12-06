慕提反戰反思 芝加哥交響樂團用音樂宣示和平

2018年12月06日 17:23 中時 趙靜瑜

今(2018)年是第一次世界大戰停戰百年，下月即將三度訪台的美國「五大之一」芝加哥交響樂團以「反思」作為新樂季主軸線，在精神領袖78歲大師慕提的帶領下，樂團將展開一系列包括威爾第《安魂曲》、蕭士塔高維契交響曲等紀念演出，讓音樂撫慰人心，也提醒世人和平的重要。今年慕提也因人道關懷，拿到日本天皇所授予的日本皇室世界文化獎。

日本天皇所授予的日本皇室世界文化獎可以說是日本對諾貝爾獎的回應，它只頒發給諾貝爾獎委員會未涵蓋的領域，包括古典音樂。日本皇室世界文化獎委員會表示，慕提對音樂的付出已經產生長遠影響。慕提表示，一個好的音樂總監，必須能真正花時間關心，時時注意整個團隊，「這不單單是以一個藝術家的身分，同時也以身為人的身分。」

慕提說，芝加哥交響樂團之所以吸引他的原因不只是因為可以做好音樂，「而且還有機會為那些需要音樂的人們做出貢獻。」慕提上任年復一年，他帶樂團為年輕人與青少年舉辦音樂會，也主動去感化院、教會跟社區高中舉行免費音樂會，「我把音樂帶到沒有音樂廳的社區的教堂時，我都會看到人們的熱情。」

芝加哥交響樂團是慕提50年指揮生涯中帶領的第五個交響樂團，在這之前包括佛羅倫斯五月音樂節樂團、倫敦愛樂樂團、費城管弦樂團及米蘭史卡拉大劇院，他在不是擔任首席指揮，就是音樂總監。在慕提2010年的自傳中，他表示芝加哥交響樂團是他「藝術家生涯最終的挑戰」。2008年，芝加哥交響樂團三顧茅廬，終獲慕提首肯，2010年慕提正式走馬上任，成為芝加哥交響樂團的掌門人，至今已經展開第二個5年聯姻，2020年又再續約三年。

芝加哥交響樂團中提琴副首席張立國已經在樂團多年，他說慕提是個全心奉獻的人文關懷者，「他憂慮當今世界的紛擾與人們的生活狀態，他也深信音樂可以幫助他實踐人道主義，藉由將音樂傳送給處境不佳的地區與人民，實踐他的理想。」

指揮大師慕提與芝加哥交響樂團音樂會將於1月19日舉行，曲目包括布拉姆斯《第一號交響曲》與《第二號交響曲》。1月20日曲目包括柴可夫斯基《第五號交響曲》以及林姆斯基-高沙可夫的《天方夜譚》組曲，地點都在台北國家音樂廳。

(中時 )