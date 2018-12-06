不一樣的耶誕 自由商圈辦公益寫生溫馨趴

2018年12月06日 17:23 中時 馮惠宜

耶誕節將至，台中市自由路商圈與盧安藝術合辦「自由心花朵朵開‧商圈公益寫生溫馨趴」活動，15日將在自由路商圈登場，國寶級水彩畫家孫少英將帶領中區兒童之家與相關社福機構兒童一起用繪筆紀錄老城區的風情景物。

這場公益寫生呼應2018世界花博在台中主題；鼓勵市民走出戶外來透過城市寫生欣賞自然之美、城市之美，活動邀請中區兒童之家與相關社福機構兒童15日到自由路商圈寫生，並由國寶級水彩畫家孫少英為寫生總響導，台中一中美術班學生及大明高中潭子藝術分部學生為寫生小領隊，協助受邀兒童進行城市寫生傳承手繪樂趣，讓小朋友度過不一樣的耶誕節。

盧安藝術將每年12月訂為「公益寫生月」，今年與自由路商圈共同募集水彩顏料、工具及餐盒，在耶誕節前邀請中區兒童之家兒童與相關社福小朋友到自由路商圈寫生，期盼藉由活動，讓家長們暫時放下忙碌與煩憂，牽起孩子的手，以水彩畫筆共同描繪城市美景。

自由路商圈除了聚集多家知名糕餅店，還有許多老宅、特色建築，希望小朋友透過畫筆認識舊城區之美，也能開啟對藝術的喜愛與欣賞，當天現場將有太鼓表演、耶誕詩歌演唱等節目，這項活動也開放一般民眾參加，有興趣者可至臉書專頁「手繪台中舊城藝術地圖」報名。

(中時 )