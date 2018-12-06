國一女生HPV疫苗開打在即 監院：衛福部配套欠周全

2018年12月06日 17:23 中時 鄭舲

為有效提升國內子宮頸癌防治成效，衛福部計畫自今年12月中旬實施國一女生免費接種人類乳突病毒(HPV)疫苗政策，經調查發現，衛福部尚未完備HPV疫苗接種者追蹤監測機制，也未充分與國內相關婦幼人權保護團體良性溝通，更沒有積極偕同教育部整備妥善衛教宣導及相關措施。

監察院內政及少數民族、教育及文化委員會聯席會議今審查通過監察委員王幼玲、田秋堇、楊芳婉提出的調查報告，決議函請衛福部檢討改善，要求衛福部必須基於資訊透明原則及民眾知情權，於HPV疫苗開打前，將國內外不良反應資訊充分告知擬接種對象，同時確保青少年有自由表達意見及決定權益。

調查報告指出，衛福部依據世界衛生組織及衛福部傳染病防治諮詢委員會預防接種組建議，擬於今年12月間實施國一女生全面免費施打HPV疫苗政策，採行學校集體施打方式既可大幅提高接種率，但衛福部卻未就學校施打環境、學生等候情境等軟硬體設施、校護、導師等支援協助事項及衛教宣導措施，積極偕同教育部整備妥善，任由地方衛生局自行洽請轄區教育主管機關協助，未盡中央衛生主管機關統籌規劃責任。

監委指出，鑒於全球HPV疫苗接種者相繼出現痛痛症女孩案例，我國也出現疑似個案，雖然國內外至今無法證實直接因果關係，專家也認定是心因性所致，仍不排除疼痛症狀困擾個案日常生活。基於資訊透明原則及民眾知情權，衛福部應於HPV疫苗開打前，將國內外不良反應資訊充分告知擬接種對象，讓青少年於完整資訊下行使自主決定權。但國內竟有半數已於轄內推動HPV疫苗公費補助施打政策的地方主管機關，所製作的接種同意書僅見家長簽名欄位，未給接種對象表達意願機會。

同時，衛福部至今未完備HPV疫苗接種者追蹤監測機制，也未充分掌握自費接種者及地方過往部分公費已接種者相關資料，導致未來難以完整評估疫苗對國內子宮頸癌防治成效，應積極補救改善。

(中時 )