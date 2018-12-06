維密時尚秀 Star World於12.8首播

2018年12月06日 17:11 旺報 廖慧娟

地表最強的時尚大秀《2018維多利亞的秘密時尚秀》，紐約時間11月8日晚間8點在紐約Pier 94展館舉行，最大看點之一，就是最資深天使名模阿德瑞娜·利瑪(Adriana Lima)，在完完這場大秀後，正式告別這個走了19年的舞台。為了服務台灣觀眾，Star World將在 12月8日（周六）晚上9點以中文字幕進行首播，並於12月30日（周日）晚上9點重播，陪伴觀眾美美過新年，影音串流平台FOX+同步播出。

除了維密史上擔任最久的天使名模阿德瑞娜·利瑪之外，今年走秀的天使模特兒們，陣容堅強，不少都是維密大秀的熟悉面孔，包括回歸的魔力紅主唱老婆貝哈蒂‧普林斯露(Behati Prinsloo)、坎蒂絲‧史汪尼普(Candice Swanepoel)，超級名模吉吉‧哈蒂德(Gigi Hadid)、坎達兒‧珍娜(Kendall Jenner)、貝拉‧哈蒂德(Bella Hadid)、還有暮光女克莉絲汀‧史都華（Kristen Stewart）的女友史黛拉‧麥斯威爾（Stella Maxwell）、艾爾莎‧霍斯克(Elsa Hosk)和潔絲敏‧圖克思(Jasmine Tookes)等人。

而最令人振奮的一幕，則是首位患有罕病白斑症的溫妮‧哈洛(Winnie Harlow)初登場。

維密大秀今年邀請的現場演出歌手也十分有看頭，包括英倫時尚天后芮塔、歐拉(Rita Ora)、老菸槍雙人組(The Chainsmokers) 、海爾希(Halsey) 、尚恩‧曼德斯(Shawn Mendes)和The Struts等。

(旺報 )