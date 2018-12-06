政府救觀光頻蓋免洗景點 水晶教堂遭酸「可拍照的廁所」

2018年12月06日 17:23 中時 李宜秦

政府為吸引國際旅客來台觀光，不斷灑錢建設硬體設備，在近三年內興建了80座彩繪村、13座天空步道、4座玻璃教堂，然而觀光人次卻直直落，台南北門的水晶教堂2015年遊覽人次高達127萬，到2017年僅剩30萬，剩不到3成，遭酸是「可以拍照的廁所」。旅行公會指出，國內的觀光政策是多頭馬車，除非中央建立國家級的政策，否則也難以通盤規劃。

立法院交通委員會今審查觀光局108年度的各項預算，立委林俊憲指出，我國規劃的觀光景點重複性高、沒有特色，景點剛推出時旅客人山人海，新鮮期過後卻又乏人問津、門可羅雀。

根據觀光局的統計資料，台南北門的水晶教堂在2015到2017年的遊覽人次分別是127萬6517、71萬8900、30萬8301人次，僅剩不到三分之一；南投的天空之橋則分別是66萬5024、36萬553、31萬5273人次，旅客也剩不到三年前的一半。

旅行公會全國聯合會召集人李奇嶽指出，國內的觀光政策是「多頭馬車」，中央管不住地方，只要流行什麼就會全台一窩蜂建設，他以夜市舉例，從基隆到墾丁幾乎全台夜市賣的小吃、品項都雷同，難有特色。

李奇嶽以觀光大國日本為例，他表示日本將觀光立為國策，還有《觀光推進法》有效管理觀光產業，如東京與大阪兩城市特色明確、重複性低，旅客會想一訪再訪。

李奇嶽說，反觀國內觀光建設各縣市都十分雷同，中央只有三級機關觀光局處理觀光政策，交通部長又做不好，連兩任都黯然下台，觀光局沒權也沒錢，直說「看不出來政府有真心想發展觀光」。

高雄旅行公會理事長吳盈良說，政府興建一次性景點時，欠缺通盤考量整體規劃，例如增加文創市集、活絡商圈攤販等動線，吸引觀光客停留，否則這些轟動一時的觀光建設，最後都只會淪為是「可以拍照的廁所」罷了。

(中時 )