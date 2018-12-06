暖冬商機打鐵趁熱！花蓮旅宿業者結盟推下殺5折食宿專案

台糖花蓮旅館、花蓮理想大地度假飯店共同推出「京都馬德里暢遊假期 3天2夜食宿專案」今舉行記者會，台糖公司花東區處經理林祥禎（右）、理想大地度假飯店經理康富雄為首次合作揭幕。（張祈攝）

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光復鄉台糖觀光工廠保留日據時期建立的獨棟員工宿舍，懷舊味十足，也是這次專案的住宿位置。（張祈攝）
光復鄉台糖觀光工廠保留日據時期建立的獨棟員工宿舍，懷舊味十足，也是這次專案的住宿位置。（張祈攝）

受地震、普悠瑪翻車影響，花蓮觀光產業受創，旅遊業者結盟推出3天2夜旅宿專案，食育樂行通通包辦下殺5折，除了西班牙風格住宿體驗，還有近百年日式建築住宿，若民眾在12月底入住，還可加碼申請暖冬補助，交通費、住宿費最高還可再省1500元。

由台糖花蓮旅館、花蓮理想大地度假飯店共同推出的「京都馬德里暢遊假期 3天2夜食宿專案」今舉行記者會，兩家業者推出特色住宿體驗外，也規劃花東縱谷半日遊、免費導覽活動等，主打13310元起2人暢遊行，即日起至明年5月31日底，可透過電話預約成行。

「食住行育樂統統包！」台糖公司花東區處經理林祥禎說，推出3天2夜旅宿專案，一次享受西班牙、日式風情2種住宿體驗，並搭配壽豐、光復周邊重點景點，只要人到花蓮，剩下的就是好好感受花蓮迷人的景點。

位於花蓮縣光復鄉的台糖花蓮糖廠，擁有建廠近百年歷史，自2002年轉型觀光糖廠，4.9公頃園區被文化局列為文化景觀，陸續改建園區建設，保留40餘棟日據時期建立的獨棟員工宿舍，懷舊味十足，為趕搭暖冬補助熱潮，首次與壽豐鄉理想大地合作，打造帶狀旅遊景點

林祥禎說，台糖花蓮旅館自2011年正式營運，入住率逐年穩定，去年住房率達到7成，今年遇上天災衝擊，中央陸續推觀光補助方案，住房率平均僅維持在4成，近月來暖冬補助無上限，再激起一波旅遊朝，也盼同盟合作更能吸引遊客來訪。

(中時 )

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