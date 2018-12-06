澳網》會內賽單雙打名單有淑薇 新設施歡迎選手

2018年12月06日 17:20 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

澳洲網球公開賽官網撰文指出，世界排名前101名男子選手，以及世界排名前102名的女子選手，都將參加明年1月14日開打的澳網，台灣職業女網單打一姐謝淑薇也在首波公布的參賽名單中，並可望排進女單種子。

澳網女單會內賽有128籤、種子32席，謝淑薇在本周最新公布的世界排名排第28名，在大會公告的首波會內賽名單中排第29，可望以種子身分挑戰年度第一場大滿貫賽，在首輪避開世界前十好手。

不只可以參加女單會內賽，謝淑薇女雙世界排名第19，也是寶島女將中最佳名次，亦能排進澳網會內賽女雙64籤名單中，屆時將和世界排名分居21、25的詹詠然、詹皓晴姐妹，以及在澳網亞太區外卡賽拿到澳網會內賽門票的張凱貞/徐竫雯角逐冠軍。

除了台灣好手強勢挑戰，世界一流好手們也是磨刀霍霍，因為背傷無奈缺席年終賽的世界球后哈麗普（Simona Halep），確定會參加明年澳網，已經六度在澳網男單奪冠的世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）、「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），要看看誰能締造史上最多澳網七度封王紀錄，也別忘了前世界球后小威廉絲（Serena Williams）、2009年澳網球王納達爾（Rafael Nadal）等名將，也都在會內賽參賽名單內。

澳網主席泰利（Craig Tiley）相當期待2019年澳網的到來，透露球場翻新後的設施會讓大家耳目一新，「球員們會看到很大改變，我們有自信這會是全世界最棒的選手中心，大會甚至有嶄新的『Player Pod』，是棟在中央球場旁的4層樓高建築，等不及要在2019年公開。」

泰利興奮地補充：「從全新的更衣室、餐廳、交誼廳及醫療防護區、訓練基地，全部都已讓球員更舒適便利的角度打造。」

(中時電子報)