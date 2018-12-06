錫蘭擁抱新世代 《野梨樹》188分鐘獲高評

2018年12月06日 17:25 中時 潘鈺楨

坎城金棕櫚獎名導努瑞貝其錫蘭（Nuri Bilge Ceylan）今年推出長達188分鐘的新片《野梨樹》。該片藉一位年輕作家為出新書返鄉籌資的故事，廣納人性的異同面與生命的多貌性，將親情、愛情、事業等人生重要課題一網打盡。有趣的是，今年59歲的錫蘭在《野梨樹》展現了對新世代的欣賞與包容。片中一句「年輕人就是有資格批評老年人」，接納新世代魯莽卻充滿生命力的挑釁與質疑，展現大度令人讚嘆。

被譽為「土耳其最重要導演」的錫蘭，四年前名作《冬日甦醒》（Winter Sleep）犀利批判了倨傲的知識份子，一舉勇奪坎城影展金棕櫚獎。他今年的新作《野梨樹》六度提名坎城競賽片，3小時8分的劇情充滿了對生命的體悟，囊括親情的負債、愛情的價值、文創的假面、信仰的核心、教育的今昔，以及人生的抉擇等精采論述。片中各項辯證令人醍醐灌頂，格局架構更是前所未見，將代表土耳其角逐2019年奧斯卡最佳外語片。

《野梨樹》是錫蘭首度以年輕世代為主題的電影，劇情描述剛從大學畢業的年輕作家錫南（道格德米科 飾），為籌備新書出版而返鄉籌錢，迎接他的竟是父親債台高築的殘酷事實。一心圓夢的他，卻在奔走籌資過程中，深刻體悟了生命的真諦，並重新修補自己與父親向來水火不容的感情。電影12月28日在台上映。

(中時 )