核一除役環評 專案小組仍有疑慮：要求補件三審

2018年12月06日 17:23 中時 廖德修

環保署今（6）日下午召開核一廠除役環評第2次專案小組初審會議，經過3小時討論，專案小組認為台電須針對土石流潛勢對除役作業可能產生的風險評估，以及乾貯設施安全考量、生態環境等方面，於明年2月28日前把補充資料送進環保署，再進行第3次專案小組會議，而且台電必須召開記者會對外說明。

環評委員王价巨表示，自己並非這方面的專家，不確定要怎麼審查？從原能會的計劃來看相當複雜，基本上尊重其專業。而他比較注重的是災害發生後的管理，即風險溝通與管理。像每個階段如果發生什麼風險？要怎麼解決？讓民眾更加了解。台電應加強風險溝通，以及災害發生後要怎麼控管，建立一套模式並讓民眾了解。

環委劉益昌擔心的是核廢料的貯存，除役計劃中要使用的乾貯設施畢竟還在廠內，必須嚴格管制，其安全顧慮如何？且周遭沒有阻絕設施可保護，管制的規格應再提升。

環委鄭明修說，環評審查的是除役計劃對環境可能造成的影響，但大家反而注意核廢料的安全問題，這其實應該是原能會的專業，希望最終處置場址應該趕快找出來，否則暫存於廠內畢竟不是辦法。以其個人的專業而言，海洋生物的減少是事實，台電應做研究並分析。

環委李錫堤表示，核燃料棒從燃料池中取出，放入乾室貯存場暫存，時間長達幾十年，這段期間確實有風險？像去年因豪雨發生土石流，差點波及室外乾貯場。所以必須關注電廠用圍的溪流、山地，如果發生洪水、山崩或邊坡崩塌、堰塞湖，對乾貯設施會造成多大的危險，防範計劃如何？應再加說明。

李克聰則說，核廢料可能放在暫存場址中數十年，時間久了就會有不確定性與風險。永久處置場到底何時能找到？整個處置過程都讓人有點擔心。李堅明說，看來乾貯設施會使用很久，應該提高規格，達到準最終處置場址的標準。

台電回應，去年發生的62水災和乾華溪的土石流潛勢研判，風險評估中都有分析，後來用衛星監測也沒有再發生，乾華溪的雨量則是用1萬年的最大雨量來模擬，除役設施應該不會受到影響。但環委認為，核一旁的山區確實有崩塌現象，應再分析確認。

列席的在地民眾代表北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖表示，核一除役牽涉到相當多專業技術，原能會的角色應該提升才是。目前看起來核廢料最終處置場很難找到，即使美國也一樣。且在台電的除役計劃看不到核廢料移出的敘述，如果真的必須暫放很多年，乾貯設施應該要做得更好、更完善。

原能會表示，環保署審核通過核一廠除役計畫環境影響說明書後，原能會才可依法核發除役許可，讓台電在25年內完成電廠除役工作。而在環評未通過前，台電仍須維持機組的安全，原能會則隨時監控。

(中時 )