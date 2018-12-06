阿德瑞娜退休最終場 《維秘內衣秀》電視看得到

2018年12月06日 17:25 中時 潘鈺楨

首位罕病白斑症超模Winnie Harlow 登台。（Star World提供）

地表最強的時尚秀《維多利亞的秘密時尚內衣秀》，繼去年在上海舉辦之後，再重回紐約舞台，最大看點就是這是最資深天使名模阿德瑞娜利瑪(Adriana Lima)，走了19年維密舞台後的告別秀。

另外歌手陣容也十分亮眼，英倫時尚天后芮塔歐拉(Rita Ora)、老菸槍雙人組(The Chainsmokers) 、海爾希(Halsey) 、尚恩曼德斯(Shawn Mendes)和The Struts等都出場表演。

阿德瑞娜·利瑪(Adriana Lima)可以說是維密史上擔任最久的天使名模，前後將近20年，而且還是兩個孩子的媽，其中2012年她才剛生完兩個月後就上台走秀，精實的身材讓所有人驚豔，今年是她的維密退休最終場，更是感性告白：「你不只給了我翅膀，更教會我如何飛翔！」

除了阿德瑞娜·利瑪已經身兩個孩子的媽之外，天使名模中還有魔力紅主唱老婆貝哈蒂·普林斯露(Behati Prinsloo) 、坎蒂絲·史汪尼普(Candice Swanepoel)都是擁有兩個孩子的辣媽，此外莉莉‧奧爾德里奇(Lily Aldridge)也因為正在懷孕中而缺席這次的維密大秀，但更人期待明年再度回歸的美麗模樣。

今年的天使名單包括超級名模吉吉哈蒂德(Gigi Hadid)、坎達兒珍娜(Kendall Jenner)、貝拉哈蒂德(Bella Hadid)、還有暮光女克莉絲汀·史都華（Kristen Stewart）的女友史黛拉·麥斯威爾（Stella Maxwell）、艾爾莎霍斯克(Elsa Hosk)和潔絲敏圖克思(Jasmine Tookes)，還有第一位患有罕病白斑症的溫妮·哈洛(Winnie Harlow)出登場。其中艾爾莎霍斯克被選中穿戴價值美金一百萬的鑽石珠寶內衣，相當於新台幣三千萬的天價內衣。

《2018維多利亞的秘密時尚秀》Star World將於12月8日周六晚上9點首播，以及12月30日周日晚上9點播出，影音串流平台FOX+同步看得到。

(中時 )