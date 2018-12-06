柬國遣送46台籍詐欺犯至大陸 外交部表不滿

2018年12月06日 17:49 中時 陳建瑜

柬國警察總署11月26日逮捕235名跨國電信詐欺嫌犯，其中包含46名台籍嫌犯，外交部今表示，柬國配合中國今將我國籍電信詐欺案嫌犯強制遣送中國大陸，他們表達嚴正關切及深切遺憾，並再度呼籲柬國政府應確實保障我國公民司法救濟權益，並依「國籍管轄原則」及當事人意願，將我國籍嫌犯遣返台灣接受司法調查。

外交部指出，他們此前透過駐胡志明市辦事處於第一時間掌握柬國警察總署於11月26日逮捕235名跨國電信詐欺嫌犯，其中包含46名台籍嫌犯，並即責請駐處派員赴柬全力交涉，要求進行領事探視，敦促柬方依法秉公處置及提供國人司法救濟管道，同時強調我國業加重電信詐欺刑度，請柬方與我共同打擊跨國犯罪，並依「國籍管轄原則」將我國籍嫌犯遣返台灣，而非違反當事人意願，將我國人遣送中國大陸。

但外交部批評，柬國基於「一中」原則及迫於中方壓力，禁止我方探視國人，並配合中方要求，將我國人強制遣送至中國大陸。

外交部對此深表不滿，並已指示駐胡志明市辦事處向柬方表達我政府嚴正關切及深切遺憾。

外交部說，此案發生後即與法務部、大陸委員會及內政部警政署刑事警察局保持密切聯繫，並期盼續透過《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》機制加強溝通，以助有效解決本案。

(中時 )