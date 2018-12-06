日本航自F-4幽靈戰機將退役 結束48年歷史

日本航空自衛隊的F-4戰機將要退役，由F-35A接替。(圖/航空自衛隊)

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中時電子報

日本航空自衛隊是目前少數仍使用F-4幽靈戰機(Phantom II)的機隊，他們的幽靈機都是三菱公司授權生產的。在F-35A戰機陸續抵達後，這批F-4EJ戰機終於要告別第一線，結束在航空自衛隊48年的服役歷史。

防衛新聞(defense news)報導，為了紀念F-4戰機將要退役，12月2日起，日本茨城縣百里基地將會舉行了一次航空展，百里基地三個幽靈戰機中隊的所在地。

除了日本的航空迷之外，預計這場盛事將會吸引世界各地的幽靈迷們，現在已知包括澳洲、荷蘭和英國都已經組團參加。澳洲的軍迷丹．馬柯斯基(Dion Makowski)說：「60年多年來，幽靈戰機在許多空軍中服役過。然而幽靈戰機已逐漸退役，在德國空軍的F-4也退役後，日本成為最後一個比較容易觀看幽靈戰機的地方。」

當日本的F-4機隊退役後，全世界可能只剩伊朗、土耳其、埃及等少數國家還在操作。

F-4EJ

日本在1971年至1981年間，三菱公司授權製造了140架F-4EJ，其規格與美國的F-4E差不多，只是少了空中加油的能力。到了1980年代，這批F-4進行反艦與地面攻擊的升級，可以安裝反艦飛彈、炸彈和火箭彈，為此升級了射控雷達以及相應的電子設備。

就是這批反艦型的F-4EJ成為日本航空自衛隊難以取代的角色，因為F-15J負責的是防空攔截作戰，沒有反艦能力，而外號「平成零戰」的F-2戰機，卻因最終採購數量過少，也無法撤底取代幽靈戰機。

一直到F-35引進之後，F-4EJ才會退役。日本決定由42架F-35A組成的機隊來取代幽靈的反艦任務，F-35的飛行員們正在三澤空軍基地接受訓練。

(中時電子報)

文章來源：A farewell to the Phantom fleet, as Japan transitions to the F-35

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