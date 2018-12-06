台中》公布3副市長及祕書長 盧秀燕：人選是她自己尋才

友善列印
中時

台中市長當選人盧秀燕6日舉辦記者，公布市府小內閣3名副市長分別是前立委楊瓊瓔、前台南市警局長陳子敬、國家政策研究基金會董事令狐榮達；祕書長是前台中市府都發局長黃崇典。盧秀燕表示，這些人選並非他人推薦或自薦，都是她自己尋才，她擔任民代多年，了解各具強大能量的人才，用來配合台中市的功能性的需求。

盧秀燕指出，她與楊瓊瓔認識多年，她是最能接地氣及親和力的政治人物，而且熟悉地方事務，更是「和而不和」，個性不但親「和」，且不「和」稀泥，是有原則的政治人物。

盧秀燕說，台中市是台灣第二大城市，接軌國際及國際化是很重要的工作，「打入國際市場」是她未來4年重要的施政。令狐榮達曾任外交部次長，具有國際化事務能力，是能接軌國際、對接國濟事務的官員，他的外交生涯在國際代表國家的經貿、文化、農漁產品及教育推廣等事務，對台中市國際化一定能夠勝任。

盧秀燕說，一個城市的治安及公安非常重要，台中市需要有專業能力及口碑的高手，打造安全城市。陳子敬在警界服務，熟悉治安及公安工作，在警界的口碑良好、績效卓著，他是大甲人，也曾在台中市警界服務。

盧秀燕指出，黃崇典則是台中市栽培出來的文官，公職生涯都在台中市政府服務，x歷任跨越林柏榕、張溫鷹、胡志強及林佳龍等市長，是優秀有經驗的文官，對台中市府運作相當了解，且超越黨派受到器重，是最佳幕僚長的人選。

(中時 )

王焜玄妻控「滯留」抗告案 嘉義… 電子系統尚未建置完成 烏拉圭暫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。