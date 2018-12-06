全國高中商科技藝競賽 草屯商工榮獲2金手獎及2優勝佳績

▲全國商科技藝競賽草屯商工商業經營科陳品羽同學獲商業簡報「金手獎」全國第1名，領獎後與指導蔡瑋經老師合影。（草商提供）

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▲全國高中商科技藝競賽，草屯商工獲2金手獎及2優勝的績優團隊。（草商提供）
▲草屯商工在全國商科技藝競賽獲2金手獎及2優勝的團隊返校，受到英雄式熱烈歡迎凱歸。（楊樹煌攝）

全國高級中等學校商業類科技藝競賽，今6日在高雄國立鳳山商工舉行頒獎典禮，草屯商工成績亮眼，再榮獲2金手獎(全國第1、2名)及2優勝的佳績，得獎率100%；今天下午獲獎團隊凱旋返校，受到全校師生夾道熱烈歡迎。

草屯商工今年在全國商科技藝競賽中，商業經營科陳品羽同學在商業簡報職種，榮獲「金手獎」全國第1名，應用外語科李念臻同學在職場英文獲得「金手獎」全國第2名；另外商業經營科葉庭禎及會計事務科馬欣婷同學，也分別在文書處理及會計資訊職種獲得優勝。

今天下午獲獎選手陳品羽、李念臻、葉庭禎、馬欣婷等同學及指導教師蔡瑋經、陳珮寧、林全育及陳怡仁老師在校長黃國軒、家長會長朱宏杰等人陪同下，返抵校門時，受到英雄式的歡迎，讓他們也同感榮耀。

家長會長朱宏杰特別感謝學校老師這1年的用心指導及同學們的努力，讓全校師生都同感與有榮焉，期勉師生們繼續共同努力，明年再創佳績。

校長黃國軒表示，草商的教育目標，就是讓學生多元適性發展，除課業、也能在學習技藝獲得成就，找到發揮潛能的舞台；黃校長並指出，參賽選手在1年的培訓過程中，指導老師默默耕耘與犧牲假期，陪伴學生反覆練習以及每位選手堅持到底、努力不懈的精神，終獲耀眼成績，為校爭光，確是值得肯定。

(中時 )

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