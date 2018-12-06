小英再戰2020 沈富雄： 我錯了 因為我高估了民進黨

2018年12月06日 17:38 中時電子報 黃麗蓉

2020年民進黨的總統候選人依然姓蔡，前立委沈富雄坦言，「當然是我錯了！因為我高估了這個黨。」此次沒派系鬥爭，只剩「擁英」和「反英」派，反英派炮火零星，甚至消音。民進黨50席區域立委，在意的是下次大選恐面臨幾近一半的淘汰，隨人顧生命。他強調，這不是蔡英文總統的勝利，而是沒人願意當烈士。

沈富雄在臉書指出，民進黨敗選後，軍心大亂、全軍渙散，沒有領導、沒有論述，更沒有戰略。沒有經過會議討論或決議，只有彼此互相看兩眼，就曉得除了與小英同命沉淪外，別無他途。而小英敗軍之將，卻一副「舍我其誰」的模樣，不打算做一任而退，黨團選擇與她皆亡，而非揭竿而起，2020將以「蔡X配」展開注定失敗的政權保衛戰。

沈富雄點出，民進黨此次敗選，黨內各派系，包括新系、英派、正國會、謝系、蘇系、海派皆受傷，無一倖免，因此無力發動外界普遍預期的「血淋淋派系鬥爭」。因為不是小輸或中輸，而是大輸，因此沒人有此雅興，更無膽量取小英而代之，但卻不能美其名為「鞏固領導中心」。

民進黨這回沒有派系鬥爭，只剩「擁英」和「反英」派，反英派一個手掌數不完，炮火零星，隨即消音，「濁水大師獨門，也無續航力」。因小英辭黨主席而空出來的位子，將由小英屬意的人補位，最有可能的是鄭麗君，陳唐山不過是代表獨派吐吐怨氣而已。府、院、黨、團快速清理戰場，為兩大神主牌披上面紗，放棄所有的進步價值，趁勢疏遠社運團體。望著國民黨的車尾燈，欲追無力。

沈富雄強調，民進黨50席的區域立委，在意的是下次大選，勢將面臨幾近一半的淘汰，隨人顧生命。明知小英是病貓，卻沒人上前掛鈴鐺，是不肯、不願，也沒這本事。因此，這不是小英的勝利，是沒有人願意當烈士。

網友回應說：「民進黨已經到了最危險的境地，卻渾然不知。民進黨現有的兩岸論述，是不能獲得台灣主流民意支持的，也沒有和對岸溝通的能力。一旦柯文哲在雙城論壇後組黨，求連任的立委爲了生存也會快速向柯文哲靠攏。民進黨會快速邊緣化，淪落成下一個台聯黨。」不過也有人認為，「民進黨還有希望的啦，別灰心。」、「也高估了國民黨，哈哈。」、「還有2年，希望她好好做，這才是全民之福。」

(中時電子報)