空屋太多！日政府打算「免費送」

日本政府為了解決空屋問題，成立「空屋銀行」，媒合有資格的買主與空屋，讓屋子可以「贈送」出去。圖為一座日本閒置空屋。（shutterstock）

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中時電子報

「免費贈屋」聽起來像是詐騙術語，但這在日本卻是事實。由於高齡化社會、人口萎縮以及鄉村人口外移，日本空屋比例越高越高，政府為了解決大量空屋造成的管理問題，打算「免費」贈送給年輕人申請，以促進地方永續發展。

日本人口逐年老化，估計到了2040年時，日本會有將近900個城鎮與村莊消失。

根據美國有線電視報導，根據日本政策論壇(Japan Policy Forum)網站指出，2013年時日本已有900萬空屋，且數量還會持續隨人口萎縮上升。根據日本「國立社會保障、人口問題研究所」表示，日本人口估計在2065年，從先今1億2700萬減少至8800萬，且在人口老化萎縮問題下，未來空屋比例將持續攀升。

報導指出，估計到了2040年時，日本會有將近900個城鎮與村莊消失，東京都最西北端奧多摩町即是一例。1960年時，以林木業為主的奧多摩町約有13000名居民，但隨著開放林木進口與需求減少導致許多年輕族群逐漸離開，至今僅剩5200名居民。目前在奧多摩町約有3000棟房屋，其中400為空屋，且半數空屋殘舊不堪至到難以維修，或者處於土石流危險地帶。

為了解決空屋過剩問題，日本地方政府與社區開始建立「空屋銀行」，媒合具資格的買主與無力負擔空屋稅的屋主，讓屋子可以「贈送」出去的交易平台。

舉例來說，奧多摩町對接收空屋的屋主給予維修補助，同時持有空屋的民眾，提供每100平方米8820美金的誘因，促使屋主讓出對房屋的所有權。

不過，想免費接手空屋也是有條件。根據規定，接收空屋與修屋補助的民眾，必須在40歲以下，或者至少養育1名18歲以下兒童、且1名50歲以下伴侶的夫妻方可申請。申請者同時必須承諾永久居住當地，並投資維接手的二手屋。

但這項政策仍難以解決空屋過剩問題。首先，相對於要花錢翻修老屋，人們仍比較喜歡購買新屋。一名申請者表示，「這比較適合喜歡DIY的人」。根據富士通總研（Fujitsu Research Institute）資深研究員表示，在這種條件下，85%的民眾仍會選擇購買新屋。

此外，日本法律也沒幫上忙。2015年，日本政府通過法律懲罰為妥善管理房屋者徵收稅款，鼓勵他們放棄所有權或整修房屋；然而，空地所被課稅比空屋還多，使民眾寧可擺著空屋不動。

(中時電子報)

文章來源：Japan has so many vacant homes it's giving them away

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