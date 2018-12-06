林懷民期許韓國瑜 發揮號召力帶更多人進劇院

2018年12月06日 17:39 中時 林宏聰

明年底將退休的雲門舞集創辦人林懷民6日在高雄衛武營舉辦《林懷民舞作精選》記者會，他向準高雄市長韓國瑜喊話，藝術超越政治，盼高雄市府辦了多年的春天藝術節能持續下去，「韓先生這麼有號召力，可帶更多人進衛武營、劇院」。

林懷民說，不管選舉結果如何，老百姓對優質生活是永遠有渴望的，以前高雄市政府春天藝術節做得非常好，品牌打造不容易，應該要延伸下去，這是高雄市民的品牌，不屬於任何政黨，而且韓國瑜還可發揮號召力，帶更多人進劇院。

林懷民表示，文化藝術超乎政治，21世紀時代不同，應從人民需求、滿足及快樂出發，國外有個非常有趣的現象，經濟不是最好的時候，劇場反而爆滿，因為此時心理上、精神上更需要收入、更需要輕鬆。

林懷民1996年在高雄首次戶外公演，觀眾大爆滿，當時來了200個警察維安，他堅持「警察不走就不演」，後來證明什麼混亂狀況都沒有；此外，雲門在西湖公演也有大批公安武警湧入，依然未派上用場，散場後上萬觀眾甚至自動自發撿垃圾。

雲門舞集45周年推《林懷民舞作精選》，7、8日將於衛武營國家藝術文化中心上演，挑選《家族合唱》、《水月》、《行草》、《竹夢》、《松煙》、《風．影》、《白水》、《稻禾》及《如果沒有你》中共16個精華選段，讓觀眾看盡雲門精煉。

(中時 )