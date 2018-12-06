耐震快篩進度遲緩 監委糾正內政部

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今年2月6日晚上11點50分，花蓮地區發生芮氏規模6.0的強震，造成花蓮縣多棟大樓倒塌，民眾死傷嚴重。然而內政部所屬營建署自1999年發生921大地震迄今近20年，對於現有建築物相關資料仍未能建置一套完善系統加以列管，統計資料多有闕漏，導致政府目前無法確實掌握建築物現況，相關防災政策無法順利推動。

同時，營建署到去年才補助地方政府執行「大樓建照快篩作業」，作為太過消極，無法確保舊有建築物的耐震安全，預計於3年內完成在1999年12月31日以前興建、6樓以上鋼筋混凝土建築物快篩作業，完成建築物快篩數量占1999年12月前執照數，竟僅有0.5%左右，進度明顯遲緩。因此，監察院內政及少數民族、財政及經濟委員會聯席會議今通過監委林雅鋒、林盛豐、仉桂美調查報告，並糾正內政部。

監委指出，自1999年我國發生921大地震迄今，已將近20年，依據內政部不動產資訊平台2017年資料，1999年以前住宅類房屋稅籍數量為621萬7260戶，約占全國住宅類房屋稅籍72.8%，但內政部營建署對於現有建築物相關資料如建造年度、使用類型、棟戶數等，仍未能建置一套完善系統加以列管，統計資料多有闕漏，導致政府目前無法確實掌握建築物現況，相關防災政策無法順利推動。

監委表示，921大地震發生至今近20年，而1999年12月建築物耐震設計規範及解說修正前所核發的建築執照，恐有半數以上需進行耐震能力評估，營建署卻到2017才開始補助地方政府執行「大樓建照快篩作業」，時程拖延過久，作為太過消極，無法確保舊有建築物的耐震安全。

另外，營建署雖稱預計於3年內(至2020年)完成在1999年12月31日以前興建、6樓以上鋼筋混凝土建築物的快篩作業，但至今期限已進行近2年，營建署統計各縣市政府完成建築物快篩數量占1999年12月前執照數，竟僅有0.5%左右，進度明顯遲緩，顯未確實列管並督導各地方政府依進程辦理，洵有怠失。

(中時 )

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