香記桶仔雞店可愛琉璃金鋼鸚鵡 通人性人見人愛

2018年12月06日 17:48 中時 楊樹煌

▲琉璃金剛鸚鵡喜愛玩水，老闆胡洲銘經常都會和鸚鵡玩噴水戰，鸚鵡並會歡欣起舞。（楊樹煌攝）

▲香記桶仔雞店經常可見熟識客戶去探望琉璃金鋼鸚鵡並消費，該對鸚鵡也成該店最佳親善大使。（楊樹煌攝）

「琉璃金鋼鸚鵡」的豔麗色彩，還有頑皮逗趣又人性化的語言「哈囉、你好、好吃、媽媽上班、買菜嚕」等等有趣的對話，讓不少人看了都不由得喜歡，埔里鎮香記桶仔雞店飼養的這對鸚鵡，不僅是他們的最愛寵物，並成為吸引客人的一大賣點。

位於國道六號埔里交流道萊爾富超商旁，有家頗負盛名的香記桶仔雞店，經常可見熟識老客戶，為了逗玩這對琉璃金鋼鸚鵡而停車，看看母鸚鵡「春嬌」的撒嬌狀及公鸚鵡「小四」活蹦亂跳的可愛模樣，並和牠們互動與對話。

該店因有這對溫馴可愛又有趣的鸚鵡，且和遊客互動熱絡，不僅成為遊客喜愛停留、拍照的焦點，並為該店招攬源源不斷的生意，儼然是香記桶仔店的最佳親善大使。

香記桶仔店的老闆胡洲銘和老闆娘黃乙枝透露，他們飼養的這對琉璃金鋼鸚鵡，原是南投縣農會理事長胡嘉宸所飼，因公務繁忙，送請他們代為照顧，雖然才飼養一年多，因和家人互動熱絡，已成為家中不可或缺的寵物。

老闆娘黃乙枝表示，這對琉璃金剛鸚鵡羽毛顏色艷麗，看似凶猛，卻是極為溫馴可愛、聽話又通人性，很喜歡親近人，愛和人們互動，有客人餵牠東西，只要牠喜歡吃的，馬上會跟客人說「好吃」，讓客人都發出會心微笑。

老闆娘並指出，每天早上鸚鵡只要聽到家人腳步聲，就會主動打招呼「哈囉，早安或是你好」，在店裡，見女主人要外出買菜，牠會頑皮的說「媽媽上班、買菜嚕」，晚間主人要載牠們回家，牠還會開心雀躍的說「下班嚕、回家」，讓主人天天都很開心，視如己出。

(中時 )