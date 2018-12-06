檢警怒了! 鈕承澤躲迷藏 檢察官不排除逕行拘提

2018年12月06日 17:46 中時 張孝義

導演鈕承澤被控對女助理性侵，台北市大安分局報請台北地檢署指揮由北檢婦幼專組檢察官偵辦，並通知鈕到案說明，不過，紐承澤卻與檢警「躲貓貓」，檢方認為鈕無故不到案，且涉犯強制性交罪也可能逃亡，符合刑事訴訟法逕行拘提要件，將不排除發出拘票，由警方拘提鈕承澤到案。

鈕承澤是被控利用拍攝「跑馬」電影性侵女助理，被害人向台北市婦幼警察局報案，由於案發地點在大安分局轄區，婦幼隊於是將案卷移轉大安分局，並由大安分局報請北檢指揮偵辦。

由於釐清案情必要，警方5日晚間就尋找鈕承澤，6日上午並到鈕承澤進處送交通知書，讓鈕到案說明，經大廈管理員通知，鈕拒接電話，警方於是以簡訊通知鈕承澤到案，但是鈕隨即關掉手機。

不過，又有消息傳到北檢，表示鈕承澤將帶律師陪同下直接赴北檢向檢察官說明案情，時間並訂在下午5點，然而鈕承澤卻始終沒有出現。

檢方認為鈕的作為已經屬無故不到案，依刑事訴訟法第76條規定，若被告犯罪嫌疑重大而有無一定之住、居所；逃亡或有事實足認有逃亡之虞；有事實足認爲有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞；所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為五年以上有期徒刑，得不經傳喚逕行拘提。

而且鈕承澤涉犯的是刑法221條強制生交罪，是最重10年徒刑的重罪，同時鈕承澤行蹤漂忽，有逃亡之虞，檢方不排除直接簽發拘票拘提，如果鈕仍拒不到案，將上銬移送。

(中時 )