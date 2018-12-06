養殖光電共構 產量還較傳統飼養佳

2018年12月06日 17:50 中時 游昇俯

浮筏式光電養殖模式。（水試所提供）

政府發展綠色能源，推動設置17GW太陽能光電設施，但因土地資源有限，使得農漁業用地成為重要考量。農委會水產試驗所針對台灣主要養殖物種，模擬光電設施設置魚塭所產生遮蔽效應對其生長的影響，試驗發現，遮蔽組因可屏擋夏季陽光、降低水溫，對文蛤、虱目魚及七星鱸的生長，甚至還優於未遮蔽組。

水試所所長陳君如表示，目前政府綠能政策，設置太陽光電設施預估約需2萬5000公頃以上土地，因農業作物需要日照行光合作用，因此光電設施之架設，便以光合作用需求較低的養殖漁業為主；並且，台灣養殖區主要分布於彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等六縣市，正好是台灣日照最充足區域，亟具發展光電的潛力。

依照現行法規，農業用地設置綠能設施不能超過40%面積，水試所海水繁養殖研究中心主任葉信利表示，水試所試驗文蛤池結合立柱式光電養殖模式，模擬40%光電板遮蔽率對文蛤成長的影響，試驗發現，因光電板可遮蔽陽光，有效降低水溫，遮蔽組文蛤在夏季的成長還優於未遮蔽組。

在此試驗中，即使是九月以後，遮蔽率40%組文蛤產量，仍可維持在無遮蔽組產量的70%以上，可達到魚塭設置光電發電設施，須能維持原產量70%以上的要求。

葉信利並指出，在魚塭結合浮筏式光電設施模擬試驗中，進行遮蔽率40%漁電共生8周試驗，遮蔽組的文蛤、虱目魚及七星鱸，均較未遮蔽組獲得較佳的成長；光電板遮蔽對於吳郭魚及金目鱸的生長，則幾乎沒有差別，證明光電設施不會影響養殖生物成長。

陳君如也說，光電設施夏天可阻絕陽光、降低水溫，冬天則可抵擋寒害，水試所進行的模擬試驗，期望在不影響養殖生產前提下，讓養殖業者還能透過出租魚塭給光電業者，獲得額外的收益，促進光電綠能發展。

因光電結合養殖樣態繁多，水試所目前亦規劃於台南七股海水繁養殖研究中心及台西試驗場，各設置10公頃的綠能養殖創育基地，提供光電業者進駐，由水試所提供技術協助，讓業者能集中測試光電養殖整合系統效能及管理技術的研發。

(中時 )