粵式鍋物風潮夯 飯店打造冬季限定「御膳港式打邊爐」

2018年12月06日 17:53 中時 徐力剛

冬季限定菜品「宮庭羊腩煲」，美味羊肉搭配濃郁湯頭，售價1280元＋10％／道。（圖片提供／金典酒店）

冷冷冬天到來，讓人不禁想來個熱騰騰的鍋物溫暖身子，金典酒店金園中餐廳即日起推出「御膳港式打邊爐」，以台灣少見粵式鍋物為主題，顛覆食家饕客味蕾。

「打邊爐」是廣東人對火鍋俗稱，而造就粵式火鍋美味關鍵在於「高湯」，主廚特製高湯「譚府花膠濃湯」依循傳統譚家菜作法，選用老母雞、金華火腿、干貝、番紅花及鴨肉燉煮製成上湯，口感較為濃郁，可依個人喜愛加入海鮮或肉類享用，美國肥牛肉片在滾燙高湯輕涮幾秒，淡粉色牛肉入口即化，建議先品嘗原始風味，再蘸佐特製醬料，別有一番滋味;喜愛海鮮饕客不可錯過新鮮的龍躉石斑、海虎蝦等大海珍饈，魚肉口感扎實帶勁。

口感清爽的「海南椰子雞」湯底則以椰子水、椰子肉及雞肉熬煮，搭配波士頓龍蝦、南非鮑魚、貴妃魚片、文昌雞及各式手工丸享用，濃淡適中高湯更能凸顯食餐鮮味，有畫龍點睛之效，適合3至5人分享食用。

冬季限定料理「宮庭羊腩煲」，嚴選帶皮台灣黑山羊為食材，大火快炒後再入鍋煮製，緊緊鎖住羊肉精華，搭配白豆腐乳等配料製作，輕啜湯頭，微微甜味充斥口中，為寒冷冬季注入一股暖流。

(中時 )