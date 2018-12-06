挑戰俄海洋權主張！美軍艦駛近彼得大帝灣

2018年12月06日 21:05 中時 諶悠文

美國海軍一艘驅逐艦5日駛入日本海俄羅斯宣稱擁有主權的水域附近，直接挑戰俄羅斯的海洋權主張。

美國太平洋艦隊發言人麥克馬爾上尉在一份書面聲明中說，美國海軍的「麥坎貝爾號」飛彈驅逐艦駛入彼得大帝灣附近水域，挑戰俄羅斯過分的海上主權主張，維護美國及其它國家合法使用這片海域的權利和自由。

美國之音報導，美國海軍稱這是維護「航行自由」行動的一部分，挑戰那些對沿海12海里以外的水域宣稱擁有主權的國家。國際海洋法承認陸地領土及其內水以外向海洋延伸12海裡的海域為領海。

俄羅斯宣稱其太平洋艦隊所在的整個彼得大帝灣都是俄羅斯領海。

美國太平洋艦隊發言人麥克馬爾上尉說：「美國軍隊每天都在印太地區活動。這些活動展示，美國將在所有國際法允許的地方飛行、航行和行動。在日本如此，在全世界其它地方也是如此。」

美國海軍在南中國進行過數次維護航行自由的行動，曾派遣軍艦駛入斯普拉特里群島（中國稱南沙群島）中國宣稱擁有主權的南薰礁(Gaven Reef)和赤瓜礁(Johnson Reef )12海里以內水域。

「麥坎貝爾」號驅逐艦在日本海航行之際，俄羅斯和美國的關係正趨於緊張。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國海軍準備派遣一艘艦船駛入黑海，針對俄羅斯對烏克蘭採取的行動做出反應。

(中時 )