考上高考就這樣？ 正妹里幹事代簽亂交差 網轟：這種人當公務員

塗姓正妹。(資料照/翻攝自臉書)

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中時電子報
/綜合報導

台北市大安區公所，去年有名年輕的塗姓正妹里幹事，當時因便宜行事，在送役男體位判定及抽籤時間通知、承辦中低收入戶調查表時，擅自為役男及5名中低收入戶代簽姓名交差，還在補助義警制服上，用不實的單據核銷被抓包，廉政署依3項偽造文書罪將她送辦。台北地檢署因為塗女認罪，給予緩起訴處分，期間1年，但她必須支付公庫30萬元，並接受6小時法治教育課程，檢察官同時依職權向高檢署聲請再議，高檢署調查後認為緩起訴適當駁回再議，全案確定。

去年塗女考上高考，並分發到考選部，因當時她還擔任里幹事，據蘋果報導，塗女因怕在離職前無法順利完成手邊工作，於是在兵役課送役男體位判定、以及抽籤時間通知給某位役男時，由於找不到該名役男，她自行在通知書上代簽役男姓名，再將體位判定資料、通知書繳回兵役課。

還有區公所社會課交付塗女轄區內的低收入戶調查表，要求她進行訪視，但塗並沒有實際訪視，明知未訪視5名調查對象，也自行在調查表上偽填5人署押後交差。

此外，塗去年在承辦區公所補助義警制服的業務時，因為有部分單據在里長辦公室，一時找不到單據，所以她心急之下就拿了前年的單據核銷。最後在跟區公所辦理業務交接時，被發現異狀，而被移送廉政署調查。

塗女到案坦承做錯事，檢察官也考量她沒有前科，且犯後態度良好，給予緩起訴處分，期間為1年，考量她法治觀念薄弱，除要求她支付30萬元處分金給公庫外，另須接受6小時的法治教育課程。據悉塗女得知要繳30萬元，認為金額過高，希望能夠減少緩起訴處分金，但檢察官並不同意。。

(中時電子報)

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