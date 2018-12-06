原住民族部落大學 成功推展部落文化與技藝

2018年12月06日 18:11 中時 何冠嫻

泰安部落教室講師游莉蓮開設北勢群新娘頭扇製作課程，找回差點失傳的新娘頭扇。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌穿上原住民服飾，體驗傳統弓箭文化。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌（左二）擔任原住民族部落大學校長，展現今年度課程豐碩成果。（何冠嫻攝）

苗栗縣原住民族部落大學至今已開辦17年，秉持著「傳承耆老山林智慧，建構原住民知識體系；締造自主學習部落，發展原民文創產業造」理念，打造多元尊重的生活環境。6日縣府辦理苗栗縣原住民族部落大學年終評鑑暨成果發表，展現今年度豐碩成果。

部落大學課程已開設400多門課程，培育出高達7000多位的學員，而今年開設的29門課程，涵蓋教育、經濟、生活以及文化等4大學群，內容豐富多元。

擔任部落大學校長的苗栗縣長徐耀昌，6日穿上原住民族特色服飾，偕同教育處長徐永鴻等人出席成果展，會場陳列泰雅傳統編織、藤編、賽夏臀鈴、布包、影像記錄、咖啡種植等成果，還有中港區原住民事務協會表演傳統歌舞，洋溢原民氣息。

今年推出泰雅文化親子共學課程，提升族人之族語能力外，更藉由長者與姪孫輩的交流，傳承傳統語言與文化。傳統編織技藝課程則安排泰雅族的傳統wakin、tokan織法，其中北勢群新娘頭扇製作課程更是保留了差點失傳的新娘頭扇。

泰安部落教室講師游莉蓮表示，新娘頭善在部落難能可見，其製作技藝更是近乎失傳，與部落裡的80多歲奶奶交涉許久，才能學習其製作方法。她說，頭善的製作相當繁瑣，日日趕工還需1個月的時間才能完成，盼藉課程能讓族人將珍貴文物與技藝代代相傳。

另，透過「加值型」賽夏傳統織紋紀錄與研習、咖啡種植培育、影像紀錄及染織工藝等課程，不僅保存賽夏族的傳統技藝，更是培育出35位相關產業的優良人才，盼能藉此營造自主性學習型部落，創發永續經營價值。

徐耀昌表示，藉由原部大的課程及相關活動，推展原住民地區產業、休閒、觀光與藝術人文，再現原住民文化傳統價值。他說明，未來部落大學將推動更多貼近族人的課程，培育更多人才。

徐永鴻指出，每年課程皆會因應時代的不同，導入科技，讓部落文化的技藝傳承能增添新元素，並藉無人機的影像拍攝記錄部落美景，更讓部落文化導入現代技術能有再生機會。

(中時 )