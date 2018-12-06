影》連殺2貓 前臺大僑生不服退學 提行政訴訟翻案有望

2018年12月06日 18:25 中時 王己由

殺貓澳籍生陳皓揚，遭台大強制退學。(影片取自中天新聞)

前臺灣大學澳門僑生陳皓揚，先後虐殺「大橘子」和「斑斑」兩隻貓，前年依違反《動物保護法》判刑10月，得易科罰金60萬元，併科罰金35萬元確定後，臺大校方將他退學，但陳自認已修滿學分符合畢業資格，打行政訴訟要撤銷退學處分，臺北高等行政法院判他敗訴，案經上訴最高行政法院，今(6)日廢棄原判決發回北高行重審，讓陳皓揚尋求救濟，撤銷被退學處分出現希望。

最高行政法院發回更審理由，主要是認為依「臺大學生獎懲辦法」第10條第6款規定，學生有其他觸犯刑事法律的行為，經法院有罪判決確定或學校查證屬實者，固可以勒令退學，惟對照學生獎懲辦法第9條第3款、第4款、第14款等規定，觸犯竊盜、侵占、詐欺、偽造文書等罪或觸犯其他刑事法律情節輕微者，只可記大過處分，若未將學生獎懲辦法第10條第6款所謂「其他觸犯刑事法律行為」限定為情節嚴重者，則將造成類如本件，上訴人陳皓揚僅觸犯法定刑1年以下的動保法第25條第1項第1款，就可予以勒令退學，觸犯法定刑5年以下竊盜、侵占、詐欺罪者，則只能記大過處分，兩者顯然輕重失衡，有違罪罰相當原則。

況陳皓揚兩次虐殺貓隻都自動向警局投案，顯見也有悔過之意，原判決並未說明未予審酌的理由，這攸關臺大人所作成的勒令退學處分是否於法有據？是否罪罰相當？就此原判決有判決不備理由的違法，應發回北高行重新審理。

陳皓揚原為臺大化工系5年級學生，他在2015年12月28日在北市溫州街巷弄內殺害綽號「大橘子」的流浪貓，經提報學生獎懲委員會，以他的行為違反動保法第6條，故意使動物受傷致死，且惡行欠缺慈悲、惻隱之心，對社會善良風氣影響很大，依臺大學生個人獎懲辦法，原應勒令退學，但審酌他坦承犯行，並表示悔意，決議記兩大過兩小過，及到學生心理輔導中心接受專案輔導。

但陳皓揚並未改過，隔年8月2日再度虐殺文山區某蔬食餐廳的店貓「斑斑」，棄屍新店溪後，向警局投案。臺大以他再度違反動保法，逕送獎懲會議處，決定勒令退學，陳皓揚不服，提告請求臺大撤銷退學處分，結果為北高行判決駁回，他不服上訴最高行政法院，今(6)日判決發回更審。

(中時 )