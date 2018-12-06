新人培訓二年圓夢發片 思家鄉母偷流淚

2018年12月06日 18:16 中時 尤嬿妮

邱詩凌經二年多培訓近日推出首張專輯。（寰亞唱片提供）

馬來西亞新人邱詩凌，曾是大馬ASTRO新秀大賽冠軍，2015年參加中視選秀節目《星光大道》，她克服離家背井及長期參賽壓力勇奪第五名，爾後簽約唱片公司，培訓2年多近日推出首張專輯《一克拉》，首波新歌〈笑著笑著就過了〉MV裡，不僅出現邱詩凌與家人的大合照，還收錄她和遠在大馬的母親視訊時畫面，相當感人。

MV中，邱詩凌與母親視訊連線，媽媽親眼看到女兒圓了音樂夢十分欣慰，畫面中，媽媽開心展開笑容，邱詩凌卻強忍激動怕耽誤工作；邱詩凌想起自己來台經歷無數次的演唱和比賽，當一個人想家、疲憊時，全靠聽歌、唱歌釋放情緒並找到力量。

MV劇情以邱詩凌來台600多個日子的真實故事為主軸，一個人洗衣服、吃火鍋、看電影，甚至獨自唱著KTV；看到MV腳本時，邱詩凌坦言搭上該曲歌詞，腦中浮現的畫面讓自己數度鼻酸，但她卻得笑著演出，內外反差考驗表演能力，複雜情緒讓她幾度出現哭笑不得的表情，大嘆演戲難為，忍不住自薦「能拍、能唱、能演，導演們趕快來找我拍戲，CP值超高的啦」。

從沒嘗試過拳擊的邱詩凌，還在MV裡挑戰打沙包，面對眼前比自己還大的沙包，猶如面對生活中的困境一樣，勇敢奮力出擊，拍了幾個鏡頭後她忍不住喊「要殘廢了」！此外，MV另一場重頭戲則是淋浴畫面，邱詩凌面對迎面四射的水花偷偷掉下眼淚，幾近素顏的臉上分不清是流水還是淚水，是她這張專輯截至目前為止，所有工作中唯一一次掉淚。

(中時 )