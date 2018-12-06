孟晚舟遭捕 環球總編：形同對陸宣戰

2018年12月06日 18:14 中時電子報 馮英志

華為全球財務長孟晚舟1日在加拿大被捕，將被引渡美國受審。大陸官媒環球時報總編輯胡錫進6日發文，痛批美國耍卑鄙的流氓手段，並直指此舉形同美國對陸宣戰。

華為全球財務長孟晚舟遭捕，球時報總編輯胡錫進胡錫進在微博發文說：「美國在市場上打不垮華為，請不要採取卑鄙的流氓手段。」（圖取自胡錫進微博）

孟晚舟被捕消息一處，引發譁然；胡錫進上午在微博發文說：「美國在市場上打不垮華為，請不要採取卑鄙的流氓手段。」他直指美國「這分明是打到了我們的家門口，不再顧及所有斯文，我們完全可以把美國抓孟晚舟看成是他們對大陸的一種宣戰」。

胡錫進表示，華為如此謹慎、守法的公司，決不可能惡意違反美國對伊出口的禁令。美方的所謂證據一定是漏洞百出的，華為有在美國法律體系下打贏這場官司的充分可能性，逮捕孟晚舟「絕對是美方在惡意找碴」。他主張，大陸政府應與美方透過外交管道嚴正交涉，讓美國充分瞭解構陷華為將產生的惡果，並採取「必要手段」對美施壓。

胡錫進強調，大陸在對美問題上現在非常克制，但這決不意味著大陸沒有力量。川習剛舉行會晤並達成共識，抓孟晚舟是對落實兩國領導人共識的嚴重破壞，這不符合川普總統的政治利益。

他揚言，「如果美方粗暴堅持錯誤做法，逼大陸釋放力量，那麼我相信華盛頓最終會後悔的」。

(中時電子報)