鈕承澤《包青天》58秒硬上片瘋傳 網友朝聖：編劇先知

2018年12月06日 18:18 中時電子報 吳玫穎

據傳鈕承澤明日將赴警局到案說明。(本報系資料照)

留言有亮點。(取字卡提諾狂新聞臉書)

知名導演鈕承澤昨晚驚傳陷入性侵疑雲，受害女性工作人員在友人陪同下，已完成報案，由大安分局約談鈕承澤。現在他昔日在《包青天》演出片段也被翻出，片中他飾演的「安樂侯」龐昱，覬覦玉娘美色，意圖硬上凌辱，精湛演技引發網友瘋狂朝聖，直呼編劇先知！

臉書粉絲團「卡提諾狂新聞」今日上傳一段鈕承澤早期演出《包青天》的58秒片段，他在劇中不顧邱玉娘的抵抗與哭喊，企圖硬上稱「妳欠我的相思債也該還一還了吧」、「我一個侯爺難道還辱沒了你不成？」所幸最後展昭及時相救，安樂侯也因為罪惡滿盈，被關於大牢之中，死在鍘刀下。

該片段短短上傳不到1小時，吸引超過10萬人觀看，網友也瘋狂朝聖留言，「原來不是演戲，是做自己好自在」、「演得真好」、「狼性演出，真情流露」、「編劇先知」，甚至釣出華視小編親自留言「卡提諾狂新聞你欠我的版權債，也該還一還了吧」留言底下一片歡樂。

鈕承澤昨晚被爆在拍攝電影《跑馬》期間，性侵女工作人員，造成對方下體多處撕裂傷，據傳他事後一度向受害女子道歉、認錯，但紙包不住火，警方已介入調查，明早他也將親赴大安分局說明。

(中時電子報)