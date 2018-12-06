黨產會再敗 追徵國民黨8.6億確定停止執行

2018年12月06日 18:32 中時 王己由

不當黨產處理委員會針對國民黨撤遷來台後，轉帳撥用位於北市中正區日產土地，無償取得458筆的國有特有房屋基地，認定是不當黨產，追徵8億6488萬3550元，國民黨不服除提出行政訴訟，還聲請停止執行。台北高等行政法院10月2日裁准，黨產會不服提抗告，6日為最高行政法院裁定駁回抗告確定，在本件實體的行政訴訟終結確定前，黨產會不能追徵國民黨8.6億多元。

黨產會先前針對國民黨來台後，將日產土地「轉帳撥用」部分進行聽證調查後認為，國民黨在訓政時期，僅依國防最高委員會第227次常務會議決議，取得特種房屋「使用權」，並依行政院1954年6月5日函示，轉帳取得458筆，國有特種房屋的基地產權，並在1957年至1961年間辦好登記取得房屋基地後，陸續以買賣方式移轉第三人，這些土地屬不當取得財產。

黨產會依據上述土地，轉帳撥用後當時或最接近移轉當時的公告現值，計算土地價格，合計約8.6億多元，金額最大一筆，是台北火車站旁的孫逸仙公園，政府在1991年政府向國民黨徵收，當時國民黨領取了6億多元補償費。去年6月14日作成追徵處分，要求國民黨給付不當得利8.6億多元。

國民黨不服提出聲請停止執行處分，北高行審理認為，原處分所追徵價額達8億6千餘萬元，金額頗鉅；且經調閱受移送的台北執行分署執行案卷，原處分已開始執行，並有進入換價程序的可能，行政法院若未在現執行階段介入處理，國民黨遭換價處分的財產將無從或難於回復，只能日後以金錢予以賠償。

為避免日後若進行金錢賠償程序時，國家將負擔過重的金錢支出並致社會資源的無謂耗費，國民黨主張原處分追徵系爭土地價額部分，將致其有難於回復損害的急迫情事可採認。裁定黨產會處分書關於自國民黨其他財產追徵價額8.6億多元部分，在本案訴訟事件終結確定前，停止執行。黨產會不服提出抗告，最高行政法院6日駁回，全案定讞。

(中時 )