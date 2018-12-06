花蓮綠議員落選怪警抓賄差 蔡碧仲：勝選者別高興太早

民進黨落選議員游美雲（右）質疑查檢方查賄不力，代理縣長蔡碧仲則說勝選別高興太早。（許家寧翻攝）

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民進黨落選議員游美雲（右）最後一次總質詢獻花給蔡碧仲相互道別。（許家寧翻攝）
代理縣長蔡碧仲與議員游美雲相擁道別。（許家寧翻攝）

輸不起？民進黨年底大選慘敗，花蓮縣議員從6席跌剩3席，綠營女議員游美雲從尋求「5連霸」變「落選頭」，今日縣政總質詢成畢業感言，游疑餘氣未消質疑警方「努力不夠」只抓鄉代及村長，不敢辦議員？讓代理縣長蔡碧仲不禁安慰「勝選了也不要高興太早，有跡證會繼續查。」

花蓮第三選區議員游美雲這次以350票之差高票落選，6日在縣政總質詢針對花蓮五合一選舉多起賄選風波，質疑「警方對縣議員的賄選部分不太抓？是怕議員當選後會被修理嗎？」感嘆買票風行，警方又查賄不力，以後沒錢的人根本無法選舉。

32歲當選到58歲落選的游美雲說，她那一選區賄選傳得沸沸揚揚，可是連一個比較有證據的線索都沒有，就她所知吉安警分局早就不想抓了，因為跟大家太熟了，坊間更認為查賄單位只捉鄉鎮市民代及村里長，不敢捉議員？反問警察局長李西河「有這種事嗎？」

蔡碧仲緩頰，他過去在嘉義擔任檢察官與李西河都是查賄專家，相信李查賄工作上的專業能力，不過查賄難度在於花蓮鄉親認為賄選不是罪大惡極，增加警方查賄困難，李西河則答詢，有關查賄包括幽靈人口案都還在查，即使選後仍沒中斷。

「選勝了不要高興太早」，蔡碧仲以過去的司法經驗指出，賄選是啄傷民主政治的基石，有賄選跡證檢警仍持續偵查中，勝選的人也不用高興太早，被查到還是可能會被拉下來，雖然選舉已過，但是只要在追訴時效內，檢警一定會嚴格偵辦。

(中時 )

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