影》捷運神奇 兩工人抬著棺材坐地鐵乘客驚呆

2018年12月06日 18:23 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

（影片取自大陸《觀察者》網）

北捷早期曾發生過乘客利用夜間人較少時，將已斷氣的親人遺體，以輪椅包裹衣物毯子，像是一般乘客推進捷運站「搭車」，但是，如果真的遇到有人大辣辣搬著棺材上了地鐵，你會怎麼想呢？

俄羅斯RT電視臺日前報導，兩名男子抬著棺材走進了莫斯科的地鐵，嚇壞了乘客們。有人拍下了這神奇的一幕，視頻迅速在網路上瘋傳。

據《環球網》轉載報導，此事發生在了莫斯科的新科西諾（Novokosino）地鐵站。RT稱從這段廣為流傳的視頻中可以看到，兩個年輕人正費力地抬著一個沉重、覆蓋著深紅色布的棺材，進到地鐵站，其他乘客見此幕驚恐地看著他們，因為乘客並不清楚這他們是真的在搬運裝有屍體的棺材，還是在進行惡作劇。

RT報導，基於安全原因，這兩個人上了車廂不久之後，被要求離開車站，但並不清楚他們是否已經到達目的地。

目前還不清楚他們到底是殯儀從業者，還是為娛樂行業製作「道具」。（圖擷自RT新聞）

「顯然人們坐地鐵的時候，有人搬進來一個棺材不會是一件令人愉快的事」，莫斯科市杜馬文化和大眾傳播委員會主席葉夫根尼•格拉西莫夫說，「特別是在乘客們並不清楚棺木裡到底裝有什麼」。

然而，地鐵服務部門發佈聲明稱，這兩個人並沒有違反任何規則，甚至額外支付了一張行李票的費用來運輸這件「笨重的物品」，這是符合地鐵服務條款的規定的。

那麼究竟為什麼他們要坐地鐵來搬運棺材呢？報導稱，其實這兩名男子自己開的汽車拋錨了，所以他們才不得不採取這種方式來運送棺材。但目前還不清楚他們到底是殯儀從業者，還是為娛樂行業製作「道具」。

此外，RT還稱這並不是第一次發生在莫斯科地鐵上的奇觀。就在一個月前，曾有一位女士坐地鐵時，她的寵物狐狸就坐在其肩膀上休息。

網友Jason Corcoran吐槽：一定是莫斯科交通太堵了，所以這兩人抬著棺材去坐了地鐵。

(中時電子報)