公老坪12／9橘子野餐派對 椪柑採果吃到飽

2018年12月06日 18:53 中時 王文吉

「橘子公園」聲名遠播，菲律賓遊客也揪團到雲仙谷觀光果園體驗採果樂趣。（王文吉攝）

「橘子公園」聲名遠播，菲律賓遊客也揪團到雲仙谷觀光果園體驗採果樂趣。（王文吉攝）

果農林得元經營雲仙谷觀光果園多年，今年因氣候風調雨順，包括椪柑、海梨、砂糖橘、佛利蒙柑等全都大豐收。（王文吉攝）

遊客邊採邊吃兼拍照，大讚「酸酸甜甜好好吃！」不到半小時人人滿滿一大籃大豐收。遊客邊採邊吃兼拍照，大讚「酸酸甜甜好好吃！」不到半小時人人滿滿一大籃大豐收。（王文吉攝）

果農林得元經營雲仙谷觀光果園，果樹刻意矮化，適合遊客採摘。（王文吉攝）

橘子紅了！豐原公老坪的雲仙谷觀光果園占地10餘公頃，遍植椪柑、海梨、砂糖橘、佛利蒙柑、黃金茂谷、桶柑等芸香科果樹，果實已陸續轉紅，園區開放採果，持續到翌年4月。全台唯一的柑橘野餐派對9日也將在豐原公老坪運動公園登場，除邀請素人歌手Live演唱，憑園遊券還能體驗採果，現採無限量吃到飽。

公老坪椪柑今年盛產，滿山滿谷黃澄澄，好不壯觀，尤其雲仙谷觀光果園刻意矮化果樹，每棵樹結滿果粒，許多椪柑甚至貼地生長。來自菲律賓的遊客揪團體驗採果，在「橘子公園」裡邊採邊吃兼拍照，大讚「酸酸甜甜好好吃！」不到半小時人人滿滿一大籃大豐收。

果農林得元表示，這幾年來自新加坡、越南、印尼、馬來西亞的遊客絡繹不絕，因為東南亞當地沒有溫帶果樹，採橘體驗對他們而言很新鮮。園內果樹種類繁多，一年四季都能採果，現在是柑橘類，春天有李子、桃子，夏天換荔枝、龍眼，秋天有柚子、柿子等。

雲仙谷觀光果園入園全票120元，開放遊客現採吃到飽，外帶目前每台斤35元起。公老坪產業發展協會9日下午將在公老坪運動公園舉辦柑橘野餐日活動，當天也有「柑橘採果樂」，民眾可憑園遊券入園採果，還能坐在草地悠閒聽Live演唱，享受冬日柑橘季的美好時光。

公老坪產業發展協會理事長陸冠全表示，去年首度舉辦柑橘野餐日，受限於場地，有165組民眾扼腕向隅，今年移師到公老坪運動公園擴大舉辦，預計可容納千人一同野餐。當天有柑橘遊樂園、採果樂、香皂DIY、公仔彩繪等，報名費用500元，金額當天轉為園遊券可抵消費。

(中時 )