台大博士生求讓管中閔任校長 駁回聲請確定

2018年12月06日 18:35 中時 王己由

政府持續「卡管」，讓台大校長人事未定，台大博士生王宗偉聲請定暫時狀態假處分，希望透過司法訴訟，讓台大校長當選人管中閔在行政爭訟確定前，可暫時擔任校長，案經台北高等行政法院以王人非法律上利害關係人，裁定駁回聲請，王不服提抗告，最高行政法院認為王無權請求教育部聘任特定人當校長，他們不具訴訟權能，今(6)日駁回抗告確定。

最高行政法院認為，依大學法第9條第1項規定，得報請教育部聘任新任校長者，僅限該公立大學，規範所保障特定人即該公立大學。至於公立大學內部個別組成員，並沒有請求教育部聘任新任校長權利，經綜合判斷結果，也難認為可據以各別主張公權利受侵害，而具有訴訟權能。

合議庭認為，台大組成校長遴選委員會遴選出新任校長後，報請教育部聘任，雖教育部以公函要求台大重啟遴選程序，並未同意聘任，但這是台大基於公立大學地位，與教育部之間所生公法上爭議，王雖為在學學生，僅屬台大內部成員，不能認為他就教育部是否聘任新任校長這個爭議有訴訟權能。

本件爭議所涉台大為高等教育，不屬國民教育範疇，王所主張的受教育權，應屬「受國民教育以外教育之權利」，是以保障學生在校接受教育權利不受國家恣意限制或剝奪為主要內容，並不包含提供人民就讀特定大學的具體給付義務，遑論提供學生就讀聘有特定新任校長之大學的具體給付義務；且未聘任特定人為新任大學校長，對該大學在學學生，也不涉違反憲法第7條暨第159條保障人民公平受教育規定。

王基於台大學生地位所主張的受教育權，應不包含請求教育部聘任特定人為台大新任校長的權利，無從認他受教育權受有侵害而具訴訟權能，原裁定駁回他的聲請並無違誤。

(中時 )