三鶯部落重建原民家園！ 小米酒、糯米飯宴請朱立倫

2018年12月06日 18:39 中時 許哲瑗

新北市長朱立倫前往參訪三鶯部落居民自力打造的新房屋。（許哲瑗攝）

新北市政府規劃「三峽原住民族生活園區」，將原先定居在三鶯大橋下的三鶯部落全數遷住，打造全國第一個以都市型原住民族部落規劃的園區，6日新北市長朱立倫前往參訪成果，朱立倫表示，這一路雖然漫長，但看見三鶯部落終於重建家園，一切都值得了。

三鶯部落定居在三鶯大橋下已長達近半世紀，但因大漢溪河畔多屬國有地，又有淹水等居住安全疑慮，經過地方、市府、部落族人多次協調以及搬遷下，達成以「三三三方案」安遷模式，市府承租三峽隆恩街的國有地，將三鶯部落42戶居民全數遷入，並由原住民自力建屋。

朱立倫6日上午前往參觀原住民自力打造的新房屋，受到族人熱烈歡迎，家家戶戶端出自製的原住民甜點「Hakhak 糯米飯」、小米酒等部落美食大方宴請，屋主從屋內的一磚一瓦、庭院設計都悉心介紹，展現原住民的傳統創意，讓眾人大開眼界。

朱立倫說，三鶯部落的安置問題受各界矚目，遲遲無法解決，透過政府、民間團體和原民的多方努力之下，才有了如今的成果，這一路很漫長、也很值得，目前園區的基礎規劃已大致完成，日後也可作為其他縣市安排河濱部落民族的參考典範。

朱立倫表示，原住民族最大特點是「部落群體文化」，三鶯部落安遷計畫以園區形式作規劃，不僅考量居住安全，同時思考未來原住民要如何在提升發展經濟之外，也能保存傳統文化，把新北市當成故鄉。

原民局表示，園區內即將規劃興建「文化聚會所」，提供原住民族人長者的日間照顧，讓原住民族能夠真正「定居」新北市，打造文化、經濟共存的原住民族文化園區。

三鶯部落頭目陳美蘭指出，謝謝市府和社會各界對三鶯部落的幫助和支持，重建家園這一路對族人來說真的很辛苦，三鶯部落樂於和各界分享推動過程中的經驗，作為其他縣市原住民的參考。

(中時 )